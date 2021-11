"Tenemos mucha hambre de hacer cosas buenas": Julio Cascajares toma las riendas del ISDE en Sinaloa

Sinaloa.- En su primer día como titular del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), después de recibir el nombramiento por parte del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, Julio César Cascajares Ramírez conoce las instalaciones y sostiene reunión con todo el personal.

En el primer acercamiento con el personal Cascajares Ramírez, quien estuvo acompañado de Francisco Félix, quien fungirá como sub director, invitó a trabajar en equipo para hacer que el deporte sinaloense siga creciendo y se dijo contento de llegar a esta institución.

“Nada es obra de la casualidad, Dios me está dando la oportunidad de estar aquí, vengo con Francisco Félix como subdirector, y nosotros tenemos mucha hambre de hacer cosas buenas, de crecer”, externó.

“Nosotros no venimos de ser políticos, somos personas que nos hemos forjado 100 por ciento dentro del deporte, tal vez no he sido deportista de Alto Rendimiento, pero siempre he estado ahí, ha sido mi línea el deporte” apuntó Cascajares Ramírez.

Julio Cascajares toma las riendas del ISDE en Sinaloa | Foto: Cortesía

“Estoy muy contento de estar aquí, muchos de los que están aquí que me conocen como amigo saben de la calidad de persona que soy, a pesar de que me he dedicado a un personaje que ha sido muy llevado. Detrás del personaje hay una persona que se ha esforzado, el personaje ha sido así por la evolución de los tiempos. Como Julio me considero una persona muy disciplinada y capaz en cuestión de las cosas que me propongo, siempre he creído que la disciplina es el 100 por ciento de todo y de ahí parte lo demás”, dijo.

Pidió al personal hacer equipo, siempre con objetivos en mente, “Les pido que todos tratemos de cooperar con todos, porque yo estoy acostumbrado a que todo se hace en equipo, si una pieza falla se cae todo, al final es bien importante, todos somos un motor y cada quien somos un engrane y eso es bien importante”.

Leer más: 7 niños que ganaron amparos ya recibieron las dos dosis contra Covid-19 en Sinaloa

Por último, habló sobre su lema en la vida, “Mi mensaje es que todos podemos superar cualquier cosa, cualquier circunstancia, somos humanos, ante todo, somos personas”, finalizó.