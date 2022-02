"Tenemos un florero muy bonito en la ASE" por simulación de informe: Gene Bojórquez a Emma Félix

Sinaloa.- Al exhibir una folder con hojas en blanco, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Gene René Bojórquez Ruiz criticó a la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera de que vino a simular la presentación de un informe general de la cuenta pública 2020, y solamente envió a la Comisión de Fiscalización "un diablito con cinco cajas llena de papeles".

De acuerdo a información del diputado del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas, Bojórquez Ruiz les aclaró a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que todavía no se entregaba el informe completo, que soportaba las auditorías a la cuenta pública, para entrarle al análisis.

"Solamente vino a hacer un protocolo y tenemos un florero muy bonito en la ASE, pero muy caro", ratificó el diputado del PAS, quien en su opinión, acudió a cumplir con el proceso legislativo, en donde se le pide una fotografía en esta comisión, haya aplausos y al final del día "se regresa a su cueva para encerrarse para dentro de un mes que la volvamos a ver y que nos diga nada".

No hay mucho que comentar y ya se ha visto el trabajo de la auditora con resultados nulos, que no es novedad, que va a informar que no encontró nada en el tiempo que ha ocupado el cargo; pese a que se gastaron recursos públicos y los resultados no han sido los deseados.

Acusó a Félix Rivera de que en muchos meses no ha dado la cara y desde hace varios días firma el asesor jurídico por ella en cada uno de los oficios, que lleva a concluir a una mala rendición de cuentas y a expresarse con puras evasivas.

Félix Rivera mencionó que van a esperar la reunión en el mes de marzo con la auditora estatal, para ver que trae de novedad, pero de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2020, no esperen mucho y no se emocionen.

Leer más: Cáncer de mama en aumento en Sinaloa, hay 7 casos en menores de 40 años

"Solamente vamos a ver un papelero blanco, nomás, porque no vamos a encontrar nada", añadió y espera que en el segundo periodo ordinario se analice la auditoría y se permite incluir nuevos causales de remoción con la aprobación de la iniciativa del PAS.