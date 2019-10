“Tener cáncer no es sinónimo de muerte”

Itzel Miranda López, paciente con diagnóstico de cáncer de mama, detectó al realizar frecuentemente una autoexploración en casa una bolita en su seno derecho, y se dio cuenta que esta aparecía y desaparecía pero cada vez más grande.

En ese momento sospechó que algo no andaba bien y se realizó estudios inmediatamente ante la probabilidad que el diagnóstico fuera este tipo de cáncer.

Debido a que en su adolescencia le extirparon dos quistes del seno derecho, a través de una biopsia se le diagnosticó fibrosis quística. Fue hasta octubre de 2018 cuando Itzel recibió el diagnóstico médico con cáncer de mama e inmediatamente afrontó lo que venía a su vida.

En enero de 2019 acudió a su unidad médica donde se le confirmó el diagnóstico de cáncer en grado tres, mismo que implicaba una mastectomía radical en la que le sería extirpado su seno derecho completo.

Después de la operación vendría la serie de quimioterapias a las que sería sometida. “Muchas veces la gente escucha quimioterapia y cree que es el mismo medicamento para todos, y no es así. Prácticamente la quimioterapia es un tratamiento personalizado que se le asigna a cada paciente”, explicó.

Durante el proceso en el que Itzel se encuentra, ha sido acompañado por su familia, principalmente por su esposo Carlos y sus dos hijas.

Yo dije, yo no lo voy a ocultar, no hay nada qué ocultar. Envié un mensaje de WhatsApp y me presente: ‘yo soy Itzel Miranda López, tengo 41 años de edad y soy una paciente con diagnóstico de cáncer de mama.