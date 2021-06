Tengo la visión de estado para gobernar Culiacán: Jesús Estrada Ferreiro

Sinaloa.- No existe otra opción mejor que mi candidatura, porque ya demostré que sé hacer las cosas bien y tengo visión de estado para gobernar y experiencia, expresó Jesús Estrada Ferreiro durante una entrevista a Debate.

¿Qué lo motivó para buscar la reelección como alcalde de Culiacán?

A mí nunca me importó ser senador o diputado, solamente ser gobernador o presidente municipal. Si me ha interesado siempre, es porque me gusta ir a un lugar en donde pueda decidir y ayudar a la gente a resolver problemas, sin pedir favores ni andar limosneando, ya que es importante el poder de decisión y actuar con autonomía en el Gobierno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Afortunadamente, soy un candidato de Morena y como alcalde nunca dependí del gobernador; sin embargo, a petición del presidente Andrés López Obrador, me pidió coordinarme perfectamente bien, aunado al equipo de trabajo que tengo, me ha permitido tener éxito.

Leer más: Sergio Torres Félix busca votos, no declinaciones en Sinaloa

¿Quién es la persona que lo inspiró a ser un hombre de bien?

Mi papá, Jesús Estrada Valenzuela. Era una persona muy humilde y sin estudios que me inspiró en el trabajo y la honestidad, que fue el mejor ejemplo para una conducta futura, por ser su único hijo. Él murió hace 20 años.

¿Es difícil gobernar el municipio más importante de Sinaloa?

No es fácil gobernar Culiacán, hay muchos intereses y perversidad, y uno tiene que lidiar con todo; pero lo que hemos hecho ha sido mucho en comparación de lo que teníamos en recursos.

¿Qué le dicen los ciudadanos en campaña?

Yo le agradezco el cariño que me tiene la gente y el aprecio, en particular, a mí no me gusta humillar ni ofender a la gente, porque soy una persona común y me gusta decir las cosas como son, sin demagogias y rollos, y nunca voy a prometer obras a cambio de votos.

Leer más: Cabeza de Vaca llama a la ciudadanía a elegir con "voto libre y secreto" el 6 de junio

¿Cree que se ha equivocado en sus decisiones?

Mi familia sabe que no actúo por venganza ni por situaciones personales, porque no soy enemigo de los empresarios, ni de los ricos, ni de los pobres; todos son iguales para mí, pero no soy tampoco irrespetuoso ni prepotente, pero a veces me equivoco y me disculpo.

El Perfil

Nombre: Jesús Estrada Ferreiro.

Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1954.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Abogado.

Trayectoria: Se desempeñó como secretario de Pensiones del STASE a los 18 años, agente del Ministerio Público y subprocurador de Justicia del Estado.