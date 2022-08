“Tengo mensajes donde dicen que me van a matar”: diputada Paloma Sánchez

Sinaloa.- Con un mensaje claro de oposición al gobierno actual, así como el objetivo de buscar justicia ante el evidente caso de violencia política de género en su contra, la diputada federal Paloma Sánchez Ramos concede una entrevista exclusiva para EL DEBATE.

Desde la Secretaría de Comunicación del PRI nacional, enlazada de manera virtual, la legisladora dijo sentirse en su lugar favorito en México: la oficina en la que trabaja para su partido, el cual, agregó, la llena de orgullo y “le tengo mucho amor y agradecimiento”.

¿Qué opinas de la situación que enfrenta el priismo en México y los señalamientos contra su dirigente?

Después de haber votado en contra de la Reforma (eléctrica) se nos vinieron cosas muy complicadas y todo esto es parte de esa campaña que, lo que quieren es romper la alianza, la cual es muy importante y es la única oportunidad que tenemos para detener a Morena. Nosotros hemos trabajado y la gran derrota que tuvo Morena (rechazo a la reforma) viene desde el PRI, cuando se conformó esa alianza con los partidos. Todo esto es una campaña de desprestigio para el partido; aparte de ser diputada, soy la secretaria de comunicación del partido y trabajo con el presidente Alejandro Moreno, y lo que ha vivido él y su familia no es de juego.

¿Cómo te sientes ante los señalamientos de la gobernadora Layda Sansores?

Hace dos semanas presenté mis denuncias porque lo que realmente quiero es justicia. Lo que hizo la gobernadora contra nosotras es algo inexplicable y no puedo entender que una mujer esté hablando así de otras mujeres, que nos inventen eso. Me siento muy agredida, no puedo explicar lo que siento, pero creo que es algo más allá de lo que un día creí que podía vivir en la política. Somos tan juzgadas las mujeres que pertenecemos a este medio y es tan injusto, porque también soy hija, también tengo hermanos, soy la única mujer de 5 hermanos. ¿Imagínate que a mi papá le escriban para pedirle fotos desnudas de su hija?, todo esto va más allá que solamente querernos afectar, porque no hay palabras para explicarlo.

Tengo mensajes donde dicen que me van a violar y que me van a matar, dicen que tienen mis fotos y que como soy del pueblo me van a violar. ¿Cómo pueden generar esa división en un país en el que a diario mueren 11 mujeres al día? Están violentando y pusieron en riesgo mi vida, además de que están dañando mis derechos políticos. Me siento con muchas ganas de que se haga justicia, porque soy una mujer como tú y como muchas mujeres en Sinaloa y como muchas mexicanas, que a lo único que nos dedicamos es a trabajar todos los días. No es venganza, sino que es dejar un referente. Así como mujeres lucharon para que yo tuviera la oportunidad de ser diputada, así quiero luchar para que otra mujer en la política no vuelva a sufrir de algo como esto en el futuro.

¿Qué sigue en el proceso de las denuncias?

Hay una denuncia ante el INE, otra ante la Fiscalía y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera personal, además otra en grupo con todas las diputadas ante la fiscalía. Puse una denuncia en un tribunal (electoral) que ya me dio el fallo a favor, en la cual solamente es para protegerme de la misma gobernadora en todo mi proceso de la denuncia, para que no siga atacándome más, para dejar referencia, porque ella puede decir que ya bajó los links, pero el daño ya está hecho.

¿Buscas un procedimiento sancionador contra la gobernadora?

No estoy pensando en eso, no me quiero adelantar porque apenas estoy alzando la voz y vamos a ver qué pasa, estoy tranquila. Insisto, no es un tema de venganza, solamente es de justicia y lo hago por las mujeres jóvenes que se van a esforzar como yo y que no quiero que les pase lo que a mí me pasó.

¿Qué consideras que falta legislarse sobre violencia política de género?

Hay un exceso de leyes que tardan mucho en aplicarse. Existe la ley que nos protege, pero tenemos que acabar con la impunidad. El poder judicial a veces tarda mucho en aplicar o para operar o cualquier ventana que deje la ley ya no se aplica. Creo que en la práctica lo entiendo, también hay muy pocas mujeres que se terminan animando a hacer una denuncia, no las culpo a ellas, creo que todas tenemos nuestros tiempos. También una parte importante es unirnos las mujeres, apoyarnos, defendernos.

¿Crees que pase la reforma sobre la alternancia, y para cuándo una gobernadora en Sinaloa?

Tengo sentimientos encontrados. Creo que la competencia en cada sexenio que termina un gobierno no debería centrarse nada más en que si es hombre o mujer, sino más bien al final es una competencia y el que tenga la oportunidad de ganar es el que debe de ir, pero si no hacemos que esto sea una obligación también los hombres, perdón que lo diga, pero no lo respetan. Si no es de esa manera, de decir que a fuerza es ahora mujer y ahora hombre, no se nos darían los mismos espacios, si los esperamos nunca vamos a tener los espacios y creo que Sinaloa está preparado para tener a una gobernadora.

¿Cuál es tu prioridad en la Cámara de Diputados siendo minoría?

Lo más importante en este momento es realmente ser un partido de oposición, ser una diputada de oposición. Estar ahí para exigir, para señalar lo que este gobierno no está cumpliendo. Diría que tengo muchos temas que estoy tratando en la cámara de Diputados, pero empezaría con lo más importante, que son las tres reformas que mandaron desde Palacio Nacional: la reforma eléctrica, que ya se votó y que votamos en contra, porque era una reforma destructiva; viene la reforma electoral y ya se está anunciando la reforma de la Guardia Nacional. Es prioridad porque sabemos que se necesita la mayoría calificada y eso nos permite a los diputados de oposición tener voz y voto.

Los otros temas que me interesan son: la defensa a los periodistas, el tema de mujeres, las desapariciones y la agricultura.

¿Qué significa para ti ser plurinominal y qué opinas del video de Tik Tok donde celebras por ser pluri?

Ese video fue justo en el tiempo en que se votó la reforma eléctrica y podría contar mucho del tema porque hay mucho contexto alrededor de ese video; fue en el calor de la discusión de la Reforma, donde llevábamos más de 10 horas discutiéndola. Me disculpé por ese video y agradezco el espacio para volver a disculparme. Nada justifica mis actos, por eso pido una disculpa, pero sí siento que fue de esas veces que me enojé y contesté a lo estúpido.

Del video de las desapariciones, ¿Cuál es tu fuente?

Mis fuentes son el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Es mentira todo eso que dicen de que inventé los números, porque ¿cómo voy a inventar algo así y cómo podemos jugar con un número de personas desaparecidas? Vámonos al fondo, hay mucho dolor detrás de estos números. Yo solo dije que la estrategia de seguridad que está implementando el Gobierno Federal no está funcionando, eso de abrazos y no balazos no está funcionando, entonces hice un reclamo y desde que pasé ese video nos damos cuenta que es un tema que realmente duele.

¿Cómo calificas la situación del PRI en Sinaloa y quién pudiera ser el siguiente dirigente?

Tenemos una gran presidenta, Cinthia Valenzuela, y la verdad es que es una mujer joven, muy trabajadora, que le ha echado muchas ganas y que trabaja y trata de mantener a todo el priismo unido. Creo que hay grandes voces, grandes mujeres y grandes hombres, grandes priistas en Sinaloa, cuando vengan los tiempos para tomar esas decisiones vamos a tener a un gran líder y a un gran representante.

Preguntas rápidas

Personal

¿Cuál es su comida favorita?

El mole, sin pensarlo, mi comida favorita siempre ha sido el mole.

¿Cuál es su lugar favorito en Sinaloa y en México?

En Sinaloa, mi casa, con mi mamá. En México, esta oficina en el PRI

¿Cuál es tu hobby?

Me gusta mucho leer, también tomo clases de ballet y me encanta bucear, se está convirtiendo también en un hobby, incluso acabo de certificarme.

Información general

¿Sabe cuánto cuesta el kilo de tortillas en Sinaloa?

23 pesos.

¿Sabe cuánto cuesta el gas en Sinaloa?

El tanque de gas cuesta entre 700 y 720 pesos.

¿De cuánto es el salario mínimo en México?

172 pesos.

Menciona diez productos de la canasta básica

Frijol, tortillas, arroz, leche, agua purificada, aceite, huevo, papel higiénico, jabón y sal.

Temas importantes de la entrevista

Tras la votación de la reforma eléctrica, la diputada asegura que comenzó una campaña de desprestigio contra el PRI y subió de tono al afectar a las diputadas.

Abril. En el marco de la discusión de la reforma eléctrica en abril pasado, se viralizó un video, donde la diputada celebra ser pluri y que no anduvo buscando votos. Se disculpó. Foto: Debate

Mayo. Layda Sansores declaró que había supuestas fotografías comprometedoras de legisladoras del PRI en una computadora de Moreno. La denunciaron por violencia política de género. Foto: Debate

Julio. La diputada Paloma Sánchez publicó un video en redes sociales donde denuncia que Mazatlán es el destino turístico con más desapariciones en México.

Julio. Tras el video sobre desapariciones, el gobernador dijo que los datos de la diputada eran falsos, pero ella respondió con cifras oficiales del Gobierno Federal y de la ONU. Foto: Debate

EL PERFIL

Paloma Sánchez Ramos

Diputada federal

*Lugar y fecha de nacimiento: Mazatlán, Sinaloa. 27 de diciembre de 1985

*Estado civil: Soltera

*Cargo: Diputada federal por Sinaloa en la LXV Legislatura.

*Partido político: PRI

*Estudios: Maestra en Gobierno y Políticas Públicas. Especialidad en mercadotecnia y en Gobierno de Instituciones y Organismos Internacionales.

*Video: Puede ver el video de la entrevista hoy a las 11:00 am en el Facebook Periódico El Debate