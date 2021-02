Tentativo incremento del precio de la tortilla a partir del 15 de febrero en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Ante el aumento de los ingredientes básicos de la producción para la elaboración de la tortilla está tentativo un incremento en el kilogramo de este producto informó, Rafael Uriarte Quiroz.

El líder de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla en Sinaloa lamentó la situación ya que durante tres años se han mantenido con los mismos precios en la venta de la tortilla pero si se da un incremento en la harina tendrán que incrementar ellos también su producto.

Señaló que el aumento será tentativo a partir del 15 de febrero, esto debido a que habrá un incremento de 650 pesos en el precio de la tonelada de harina, situación que vuelve poco rentable para los tortilleros mantener bajos los precios. Añadió que no pueden determinar un precio aún pues las harineras anuncian un aumento por tonelada de 650 pero no saben si puede ser más o bien menos.

"Nosotros vamos a esperar y pues ojalá que retroceda porque esto ya se venía comentando desde el primero de diciembre del año pasado y pues una plática que tuvo el presidente de la república con las harineras y les pidió que no incrementaran la harina pero parece ser que no lo hicieron". Hizo el llamado a las autoridades a que vuelvan a intervenir para que no se realice el incremento de las harinas pues no pueden permitir que los golpeen de esa manera.

En el estado hay alrededor de 2 mil tortillerías que emplean a más de 8 mil padres de familia mismos que pueden ocasionar que se queden sin trabajo pues reiteró que si se incrementa el precio del kilo de tortilla las ventas bajan y eso origina que negocios no puedan seguir con las cortinas arriba.

