Tercera dosis de covid daño la salud de Julio César y hoy solicita apoyo en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tercera dosis de vacuna de covid-19 cambió por completo la vida de Julio César Salazar Herrera, ya que de ser un joven sano que cursaba en tercer año de carrera universitaria, pasó a sufrir un sin fin de padecimientos que aún no tienen un diagnóstico definido.

El joven de 21 años de edad, narró para periódico EL DEBATE, como aquel 30 de marzo, lo que parecía un día normal de estudios en la facultad de contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) recibió refuerzo de AstraZeneca a diferencia de las dos primeras dosis de Sinovac, lo que le generó de inmediato fiebre, dolor de cabeza, mareos que lo llevaron a un estado de malestar corporal con dolor intenso.

Posterior al día que marcó su vida, los malestares perduraron y fueron incrementando, por lo que el día 5 de abril acudió al médico en donde se le diagnosticó anemia, tras las visitas recurrentes al médico sin mejorías, siguió la pérdida de peso y los dolores intensos, por lo que tras una series de estudios se llegó al diagnóstico de diabetes.

"Yo nunca había sido diabético, nunca había tenido ni un solo malestar, no tenía ningún síntoma y no tenía nada, ahí surgió todo y empezó mi diabetes. He acudido a un montón de médicos especialistas de todo tipo me haces estudios y siempre salgo bien, pero yo no me siento bien, me siento muy débil y de hecho uso bastó", expuso.

Actualmente Julio Cesar sufre neuropatía diabética que trata de un daño en los nervios que genera dolor, usa parches para mitigar el dolor, además de insulina como tratamiento al diabetes y además sigue una rigurosa dieta alimentaria.

El problema que aqueja a la familia es la falta de empleo de Mirna Angélica Herrera Gutiérrez, por los gastos que a generado la enfermedad, además de que por los padecimientos Julio César no podrá inscribirse para cursar el próximo año la universidad, lo que lo dejará sin acceso a seguridad social.

Cualquier apoyo que se guste aportar, ya sea con despensa, monetario o medicamento, se puede comunicar al número 6674790981 o al número de tarjeta 4152313336920348.