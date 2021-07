Tercera ola de contagios de Covid-19 afectará más a población joven de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La Covid-19 continúa avanzando por México y se prevé que en la ola número tres los más afectados sean los jóvenes, entre ellos todos los menores de 18 años, esto, en parte, debido a la capacidad de transmisión que tienen las nuevas variantes de la Covid-19.

Lo anterior no es el único problema en el país, ya que, en entrevista para EL DEBATE, el médico pediatra e infectólogo Benjamín Madrigal Alonso comentó en diversas entrevistas que la falta de cuidado de las personas para prevenir la enfermedad, combinado con la falta de vacuna en el país y el poco compromiso de las autoridades para dar el ejemplo de prevención a la población, se podría tener una tercera ola muy intensa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Coronavirus en niños

En México ya se habla de entre 50 y 60 mil enfermos dentro de las edades entre 0 y 18 años, dijo Benjamín Madrigal, quien detalló que los pacientes en etapa pediátrica, es decir, que van de los 0 a 5 años de edad, abarcan solamente el 10 por ciento de quienes se enferman de coronavirus en el país; sin embargo, es una cifra preocupante, pues desde su experiencia se han “tenido bebés que padecen Covid-19 y terminan en hospital, incluso bebés que terminan fallecidos por la misma enfermedad”.

Leer más: Ahome, tercer lugar en contagios de Covid-19 en Sinaloa

Por otra parte, si se consideran a los adolescentes afectados por el coronavirus, estos conforman cerca de las tres quintas partes de los pacientes, números que seguirán aumentando con la tercera ola y con ello la posibilidad de que más niños vulnerables fallezcan, explicó.

A mayor contagio más casos habrá

Si bien se ha manifestado que ha aumentado el número de jóvenes y niños entre 0 y 18 años que ingresan a un hospital por coronavirus en días recientes, sigue siendo la población adulta la más afectada en México.

El doctor Madrigal Alonso expresó que la edad que ahora está ingresando al hospital por complicaciones de la enfermedad, como es la falta de oxígeno en la sangre por neumonía, son aquellos que van de los 18 a los 50 años de edad.

¿Cómo va la recuperación económica de la mujer? / Foto: DEBATE

Mención importante para el aumento de los casos en cualquiera de las edades, el hecho de que haya variantes con mayor capacidad de propagación de la infección, es decir, porque son más contagiosas, por ello es fundamental que tanto niños como adolescentes y adultos se protejan del contagio y se eviten las reuniones masivas, en especial ahora durante las vacaciones y las posibles celebraciones de graduación.

Las variantes y sus ventajas

“Durante la segunda ola se vio que con cada enfermo había cuatro o cinco contagiados y en esta tercera ola se lleva un incremento de cinco a ocho contagiados”, explicó Madrigal. A esto el infectólogo sumó que la vacunación en México no es todavía suficientemente rápida para abarcar a todos y protegerlos.

Además, antes, de cada diez enfermos llegaba uno al hospital, ahora si hubiera 100 enfermos por los contagios más eficientes de las nuevas variantes, llegarían alrededor de 10 enfermos a los hospitales y cuando haya hasta 10 mil enfermos habrá muchísimo más gente en los hospitales, incluyendo niños y adolescentes, ilustró el médico ejemplificando la subida de contagios, añadiendo que serán los jóvenes y niños, la población sin vacunas o que aún no tiene las dos dosis vacunales, quienes podrán enfermar de gravedad ante este nuevo panorama de la tercera ola.

Dentro de lo positivo, la variante delta, si bien está relacionada a más probabilidad de hospitalizaciones por el número de contagios que abarca, en realidad no provoca una infección más severa, es decir, no es más virulenta. Además, según Benjamín, todavía no evade al 100 por ciento la respuesta inmune de los vacunados, una propiedad que podrían alcanzar las próximas variantes de coronavirus si los contagios continúan y estás siguen mutando.

No dejar de lado las medidas

Entre los problemas que persisten en México y que influyen en la pandemia, Madrigal observa que las personas tienen exceso de confianza y ya no atienden las medidas de salubridad. “La gente está dejando de hacer las cosas para prevenir la enfermedad”, destacó, conjuntándose esto a otros factores que en suma hacen la situación más difícil.

Él tomó en cuenta la falta de compromiso de las autoridades, pues desde su perspectiva no ha habido fomento coherente de las medidas; por una parte el presidente de la República y el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionan que se sigan usando cubrebocas, que se guarde la sana distancia y la limpieza de manos y, por otro lado, ellos no ponen el ejemplo, pues aparecen sin usar cubrebocas en reuniones concurridas o saludan de mano, esto no es de desestimarse para el médico, ya que como autoridades mandan el mensaje opuesto a cuidarse correctamente.

Leer más: Muere joven de 20 años, sin comorbilidades, por Covid-19 en Sinaloa

El infectólogo además explicó que a esto se suma el exceso de confianza de las personas una vez que se vacunan, y recordó que las vacunas evitarán enfermar de gravedad, pero no evitarán los contagios y la posible saturación de hospitales, por lo que solicitó continuar haciendo esfuerzos a todos niveles para luchar contra la pandemia y evitar los contagios.

La historia de los niños indígenas que 'Anne with an E' no terminó de contar

Síguenos en