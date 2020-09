Terrenos invadidos en la 4 de Marzo, Cuilacán, ya están en tramite con Ferromex

Sinaloa.- Para resolver la situación de personas desplazadas por la violencia de zonas serranas de Sinaloa y vecinos de la Colonia 4 de Marzo en la ciudad de Culiacán empezaron a construir viviendas en terrenos federales ubicados en las inmediaciones de la colonia antes mencionada.

Enrique Sisnero, una de las personas que busca construir un hogar en esa zona de Culiacán, descartó que estén pagando 20 mil pesos por la obra además dijo que los terrenos son propiedad de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), por lo que se encuentran en trámites legales con la intención de que los predios se entreguen a las familias con necesidad de una vivienda en la capital sinaloense.

"Nadie a comprado todos hemos cooperado para los trabajos quizas unos más y otros poquitos menos ya que no todos tenemos la misma capacidad y desde aquí les reiteramos que no se están vendiendo lotes para que no se arrimen con esa intención".

Después de que las obras de construcción fueron clausuradas por personal del Ayuntamiento de Culiacán, los integrantes de este movimiento acudieron ante las autoridades a realizar el trámite correspondiente para contar con el permiso de construcción.