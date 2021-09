Testamento. Atención especial y descuentos para ciudadanos que busquen regularizar este trámite

La mejor forma de heredar bienes, y no problemas o disgustos entre familias, es a través del testamento. A partir del mes de septiembre, notarios públicos de todo México mantendrán una atención especial y descuentos para aquellos ciudadanos que busquen regularizar este trámite. Aun cuando esta campaña se ha repetido por varios años, Óscar A. Carrillo Echeagaray, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Culiacán, señaló que se estima que no más del 15 por ciento de los mexicanos tienen un testamento elaborado. “Seguimos haciendo el esfuerzo para que más gente se acerque y piense que este documento resolverá muchos problemas en el interior de su familia”, apuntó. Durante una entrevista transmitida en vivo por las redes sociales de Debate.com.mx (https://bit.ly/2WMGdeo) el notario despejó importantes dudas sobre este documento junto a Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Alonso Inclán expresó que son, además, más caros los procesos jurídicos o notariales cuando algunos bienes quedan intestados que lo que cuesta realizar el propio testamento.

Costos y procesos de un testamento

Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, señaló que el testamento se regula de manera específica en cada entidad federativa. Cada estado, dentro de su legislatura, tiene una lista de testamentos a los cuales puede acceder como el testamento público cerrado, el testamento público simplificado, el testamento ológrafo, el privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero.

Sin embargo, mencionó que el más común y que se recomienda ampliamente es el testamento público abierto, que puede hacerse con el apoyo de un notario público. Óscar A. Carrillo Echeagaray, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Culiacán, explicó que lo primero que tiene que tener la persona es el deseo, las ganas y la intención de querer elaborar este documento; acercarse con su notario de confianza, quien tomará nota de sus indicaciones, así como de su situación patrimonial.

Explicó que debe ser una persona consciente de sus actos, que no tenga ninguna enfermedad que lo incapacite y no se necesitan testigos, por regla general.

Una forma de motivarse para hacer este procedimiento es despejar tabúes o creencias de que un testamento atrae la mala suerte o atrae el tema de la muerte, ya que muchas personas, de acuerdo con Óscar A. Carrillo Echeagaray, utilizan esto como argumento para no regularse. “Se ve con mucha frecuencia que cuando no hay un testamento otorgado, hasta las familias más unidas pueden llegar a tener muchos problemas al interior”, lamentó.

Este programa nacional de Septiembre, Mes del Testamento, lo coordina la Secretaría de Gobernación con las entidades estatales que en algunos estados lo pueden prolongar hasta diciembre, incluido Sinaloa.

Septiembre mes del testamento.

El costo del testamento en esta entidad con herederos universales, público general, será de 2 mil pesos, según explicó el notario Óscar A. Carrillo Echeagaray. Las personas que tengan un solo bien y que deseen adquirir el beneficio que otorga el Sistema Estatal DIF, pueden acudir a estas oficinas para que los redireccionen desde ahí hacia una notaria, donde se otorgará una tarifa de mil pesos por testamento.

Principales dudas

¿Qué pasa legalmente cuando no hay testamento? Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, respondió que, si no hay testamento y los herederos, que suelen ser los hijos, no tienen conflictos, pueden acudir ante un notario, y el notario puede tramitar una sucesión intestamentaria. No obstante, aclaró que, si hay conflicto o si uno no se pone de acuerdo o se piense que existe otra familia, se tiene que ir ante un juez de lo familiar para promover un juicio y manifestar que se es heredero, que no hay testamento y que busca heredar por la vía legítima.

De acuerdo con el especialista, si este proceso se hace ante un notario, es mucho más rápido, pero puede ser más caro. Si el proceso se hace ante un juez, con un abogado, el proceso es bastante largo y el costo depende de los honorarios del abogado, y más si hay conflictos entre hermanos. Aclaró que si uno de estos hermanos ha fallecido, los derechos hereditarios son válidos para sus hijos.

“La verdad de las cosas, es que los pleitos más fuertes que uno ve en tribunales es cuando hay sentimientos de por medio involucrados, y eso se da cuando es entre familia. Generalmente los hermanos, los primos, suelen tener ahí cierto resentimiento que no pasa a mayores, salvo cuando hay bienes involucrados”, lamentó.

El especialista aclaró que sí se puede hacer un testamento cuando aún se debe el bien, como, por ejemplo, una casa hipotecada por el banco o una casa Infonavit.

Explicó que cuando presta una entidad financiera dinero para adquirir una casa, generalmente existe un seguro donde a la muerte del acreditado, el seguro va a pagar la deuda de esa casa. Alonso Inclán señaló que en muchas familias es hasta de mal gusto sugerir el trámite del testamento, pero aclaró que generalmente es para evitar problemas, porque si una persona fallece sin testamento, los trámites para la sucesión de bienes se vuelven muy complicados.

¿Cómo saber si un familiar dejó un testamento?

Víctor Manuel Alonso Inclán, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, dijo que hay un procedimiento en el que, generalmente, la persona va ante un juez y promueve una sucesión intestamentaria. En el procedimiento, el juez de lo familiar va a solicitarle los archivos correspondientes, que manifieste si se le depositó algún testamento ante ellos. Aclaró que como actualmente el gran número de testamentos se eleva ante escritura pública, a través de un notario, es muy complicado echar para atrás un testamento y apelarlo. La entrevista completa se puede ver en (https://bit.ly/2WMGdeo)