Textileros de Sinaloa están en desacuerdo de entregar uniformes escolares a domicilio 

"Si tu entregas a domicilio te vas a meter en un berenjenal. Este es un programa abierto, libre, el beneficiario va, acude, a donde le conviene, donde le gusta la calidad, donde le gusta la atención, porque hay más de 600 centros de canje en el estado, entonces yo creo que es una fórmula que seguramente no va prosperar", reiteró.

Expuso que, uno de los puntos negativos que se ven de la estrategia de otorgar los paquetes escolares en los domicilios de los beneficiarios es, el problema de las tallas, ya que no se tendrá acceso fácil a medirse las prendas y por lo tanto a realizarse cambios, sin olvidar el aumento en la aplicación de presupuesto que representaría el traslado de los beneficios a las comunidades.

