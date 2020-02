Thalía regresa a las baladas con 'Lo siento mucho' junto a Río Roma

Thalía y Río Roma cautivaron a sus fanáticos al anunciar su nuevo tema musical, 'Lo siento mucho', una poderosa balada pop que se estrenará este jueves 27 de febrero por la noche junto a su video oficial.

'Lo siento mucho' marcará el regreso definitivo a las baladas pop de Thalía, ya que sus últimos lanzamientos musicales se han tratado de temas muy pop fusionados con reguetón, como 'Ya tú me conoces' con Mau y Ricky y 'No me acuerdo' junto a la cantante dominicana Natti Natasha.

Fue por medio de sus cuentas de Instagram oficiales en donde el dúo de hermanos y la intérprete anunciaron el gran tema musical y desataron la locura de muchos de sus fanáticos, pues los tres son grandes figuras latinas dentro de la industria musical.

Emocionada de participar en este proyecto tan querido de mis consentidos amigos de @RioRomaMx! ¡Agradecida por la invitación y feliz de que van a poder escuchar y descargar esta canción tan intensa este mismo jueves!", escribió Thalía en su publicación de Instagram que recibió cientos de miles de reacciones.

Ante la publicación de la cantante de temas como 'Manías', 'Sólo parecía amor' y 'Amarillo azul' sobre el lanzamiento del nuevo sencillo, los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro del dúo Río Roma, no perdieron la oportunidad de escribirle a la famosa su emoción por colaborar con ella.

Aaaaahhh!!! No podemos de la emoción! Y el video. Gracias hermosa por tu amor, tu generosidad, tu luz, tu magia! Nos tienes para siempre! #LoSientoMucho", escribieron en la publicación de la actriz.

El lanzamiento de este nuevo sencillo también marca el regreso a la industria musical del dúo de pop latino y baladas Río Roma. El inicio de una nueva era para los cantantes estaría a la vuelta de la esquina, así como su nuevo material discográfico.