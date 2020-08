Tiangueros de Culiacán llaman a respetar medidas sanitarias a los consumidores

Culiacán.- Tiangueros hacen el llamado a la ciudadanía a que respeten las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, mismas que son obligatorias para poder reinstalarse, ya que es muy necesario que todos pongan de su parte para poder regresar a vender en Culiacán, Sinaloa.

Juan Carlos Hernández, presidente del grupo de vendedores en los Huizaches expresó que algunos de sus compañeros tienen permiso para instalarse en otros tianguis, mientras que otros no, pero que entienden que hasta que no bajen los casos de contagios de Covid-19 no podrán regresar al tianguis de los Huizaches.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La autoridad nos ha dicho que poco a poco se ira reanurando esto, pero como en caso de los Huizaches es mucha más gente la que va entonces quieren empezar de menos a más.

Manifestó que afortunadamente ya abrieron un tianguis, y eso ya es un avance para ellos que están necesitados de trabajo; por ello, es muy importante que todos pongan de su parte para acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

Aseguró que muchas personas se acercan al tianguis debido a que hay un poco de todo y muchas ofertas, por ello es que deben de respetar las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios y propagación de Covid-19.

Culiacán es uno de los municipios en dónde antes de la pandemia de Covid-19 había tianguis todos los días como lo son el de los Huizaches los domingos, el lunes en la Felipe Ángeles, los martes en la Terrones, los jueves en Los Laureles, el viernes en la Nacayama y el sábado en la Lombardo.

Te puede interesar:

Con medidas sanitarias reabren tianguis los Laureles Pinos, Culiacán

Tiangueros de Culiacán lamentan desobediencia de clientes con medidas sanitarias