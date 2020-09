Tiangueros de los Huizachez esperan que bajen los casos de Covid-19 para seguir trabajando

Culiacán, Sinaloa.- Tiangueros de los Huizaches siguen con la esperanza de que los casos positivos de COVID-19 bajen para que ellos puedan instalarse al igual que algunos de sus compañeros que ya están trabajando.

Hacen el llamado a la ciudadanía a que respeten las condiciones que se les están haciendo para poder reinstalarse ya que es muy necesario que todos pongan de su parte para poder regresar a vender.

Juan Carlos Hernández presidente del grupo de vendedores en los Huizaches expresó que algunos de sus compañeros tienen permiso para instalarse en otros tianguis mientras que otros no pero que entienden que hasta que no bajen los casos no podrán regresar ya el tianguis de los Huizaches es muy grande.

La autoridad nos ha dicho que poco a poco se ira renudando esto pero como en caso de los Huizaches es mucha más gente la que va entonces quieren empezar de menos a más

Manifestó que afortunadamente ya abrieron algunos tianguis y eso ya es un avance para ellos que están necesitados de trabajo pero si es muy importante que todos pongan de su parte para acatar las indicaciones.

Hasta el momento siguen a la espera de que las autoridades den luz verde para que puedan volver a instalarse en sus puestos en los Huizaches.