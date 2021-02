Tianguis de Culiacán continúan con permiso indefinido para continuar laborando

Sinaloa.- Después de que los tianguis de la ciudad de Culiacán vivieron un viacrusis por el cierre de estos durante 15 días, hasta la fecha continúan con los permisos indefinios para continuar laborando y aumentar sus ventas.

Líderes de estos giros comerciales mencionaron que desde su regreso las ventas continúan muy bajas y no hay forma de aumentarlas por lo que esperan que en los próximos días esta situación se torne a su favor, ya que las ventas continúan en un 40 por ciento.

Brenda Beltrán líder de los tianguis en Culiacán comentó que la buena relación con las autoridades continúan siendo favorables por lo que le piden a la ciudadanía continuar respetando todos los protocolos de sanidad para que ellos puedan continuar laborando.

"Ahorita estamos trabajando bien, el permiso esta indefinido nos seguiremos instalando como siempre hasta hoy, solo esperamos que las ventas vayan incrementando con los días".

La líder manifestó que al tener una baja en los casos de contagios en el semáforo epidemiológico ellos tienen los permisos para poder continuar trabajando, por ello invitó a la ciudadanía a respetar todos los protocolos y cuidarse del virus.

Por otra parte mencionó que a pesar de no haber tenido platicas con las autoridades para los permisos en fechas de semana santa, esperan continuar laborando y que se sigan respetando las medidas, así como el contar con algún donativo de empresas grandes para poder abastecer el uso del cubrebocas a los clientes que no lo llevan ya que ellos no han tenido ganancias y han perdido recursos en la inversión de este producto.