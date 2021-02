Tiempos difíciles para el sector restaurantero debido a la pandemia de Covid-19

Sinaloa.- El tema de la pandemia por Covid-19 dio un gran golpe al sector restaurantero, ya que la reducción de ingresos para ellos no fue ni de días, ni de semanas, sino que, transcurrieron meses e incluso ya casi un año de tratar de sobrevivir, mencionó, José Miguel Taniyama, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, Sinaloa.

Es un tema bastante doloroso, no solo para el sector restaurantero si no, para todo el comercio. A pesar de que han pasado muchos meses, no logran salir de ésta crisis, si no se componen los flujos económicos se podría acercar el peligro del cierre de varios restaurantes.

No existe un porcentaje de la caída de ingresos para éste sector durante la pandemia ya que para ellos las ventas fueron nulas, entraron en una modalidad de sólo sobrevivir, con un respiro en el mes de diciembre, pero con la cuesta de enero la situación de nueva cuenta se volvió catastrófica, se podían observar los restaurantes muy solitarios, hasta a mediados de febrero que comienzan los festejos del día de San Valentín.

Las ventas que general los repuntes de éstos días no son tema de ganancia, si no, sobrevivencia, para así poder pagar los gastos fijos, haciendo pactos con los arrendadores y empleados, todos los involucrados nos apoyan pacientemente de cierta manera

La celebración del 14 de febrero llegó para dar esperanza al sector, ya que el repunte de ventas le proporcionara ingresos que hace meses no reciben.

Esperan que, con la llegada de la vacuna, a mediados de año los restauranteros estabilicen su economía, si las vacunas se retrasaran más, el sector se verá en peligro con otro año como el 2020

El sector restaurantero tiene la necesidad de vivir, en éstos comercios laboran miles de empleados lo cual involucra muchas familias, el tema es que nos apoyen, que nos presten atención, que consuman en los restaurantes a través de la modalidad que gusten.

