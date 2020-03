Tienen que abrir procedimiento contra profesores señalados por acoso: investigadoras de la UNAM

Culiacán.-Teresa Ordorika Sacristán y Aleyda Hernández Cervantes, ambas investigadoras en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en entrevista para medios de comunicación, en Culiacán, opinaron que las universidades tienen que abrir procedimiento contra esos profesores que han sido acusados, por hostigamiento y acoso sexual.

“Tiene que llevar a cabo una revisión de conductas y llevarla hasta las últimas consecuencias que son las sanciones, eso está en la facultad y en el terreno de las autoridades universitarias”, dijo Hernández Cervantes.

Detallaron que las instituciones se han tardado mucho en responder y hacer responsables a los miembros que están ahí.

En este sentido, también resaltaron que, si vemos Tendedero contra el Acoso, tenemos que alamarnos la situación de peligro y de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas en lugares en los que supuestamente van a ser educadas, van a aprender, van a ser cuidadas y cobijadas

“Tenemos que reclamar como una sociedad, que estos espacios de mujeres muy jóvenes, porque además hay una cosa muy dramática, que cuando las mujeres se ven vulneradas una primera vez, las posibilidades de volver a ser vulnerada se incrementan exponencialmente, una mujer acosada, una mujer violada una primera vez, tiene muchas más posibilidades de serlo en el transcurso de su vida”, explicaron las investigadoras.

Finalmente dijeron que toda universidad tiene la posibilidad de armar un buen protocolo de atención y sanción al acoso y hostigamiento sexual y llevar acabo las sanciones, la investigación necesaria, ya que no se pueden escudar en que no existe el reglamento o en que el protocolo no lo indica, por lo que tienen que elaborar esos marcos jurídicos y hacerlos cumplir y tener una actitud ejemplar de cero tolerancias al acoso dentro de la universidad.