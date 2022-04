¿Tienes la tuya? Sinaloa vacunará contra Covid-19 en estos hospitales

Culiacán.- El Secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda dio a conocer que a partir de hoy inició una fase intensiva de vacunación con puntos fijos de vacunación en hospitales del IMSS, ISSSTE Y Secretaría de Salud en Sinaloa.

Esto, como instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien busca proteger la salud de la población, continuar con la tendencia a la baja en casos positivos y alcanzar una cobertura mayor al 70 por ciento en la población protegida mayor de 18 años.

Cuén Ojeda reiteró que debido a que esta es la gran ilusión de la mayoría de los sinaloenses, el Comando Estatal de Vacunación se encuentra trabajando en la planeación para que toda la gente se vacune, ya que a través de la inmunización es la mejor prevención contra el Covid-19.

“A partir de hoy entramos a una fase intensiva donde los hospitales, las unidades médicas, se van a convertir en puntos fijos de vacunación, puntos fijos donde va a participar fuertemente el Seguro Social, prácticamente en la mayor parte de los municipios, se suma el ISSSTE, se suma la Secretaría de Salud, pero además vamos a estar visitando las empresas y escuelas el día de mañana, pasado mañana, de tal manera que lo más importante es que toda la gente que le falta un refuerzo o que está en rezago en este momento, no hay pretexto de no vacunarse, en este momento los que están siendo hospitalizados es gente que no está vacunada, de tal manera que nosotros ya queremos que desaparezca esta pandemia, que pase del estado pandémico al estado endémico para acostumbrarnos a convivir con este virus”, explicó el Secretario de salud.

Reconocimiento

El Comando Estatal de Vacunación en Sinaloa da a conocer a la sociedad de que se han aplicado más de cinco millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, motivo por el cual la Brigada Correcaminos que encabeza la Dra. Tania Clarisa Medina López, fue reconocida a nivel nacional por la excelente coordinación que se ha desarrollado para proteger a las y los sinaloenses ante la actual pandemia.

Estuvieron presentes la delegada del IMSS en Sinaloa y titular de la Brigada Correcaminos, Dra. Tania Medina; el representante del ISSSTE en Sinaloa, Dr. Marcial Silva Gómez; el Secretario General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Gerardo Alapizco Castro; como representante de las Fuerzas Armadas, General Estudillo; así como representante de la Delegación de Programas para el Bienestar.

