Tirado sigue al frente del Ismujeres como encargada del despacho

Sinaloa.- Luego de no haber sido ratificada por el Congreso del Estado, Reyna Araceli Tirado Gálvez fue nombrada oficialmente como encargada del despacho del Ismujeres el día de ayer. Su no ratificación también fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, con lo cual se oficializa que el Poder Legislativo no aprobó la propuesta del gobernador para que la exdirectora permanezca en el cargo por otro año y nueve meses; sin embargo, ayer mismo fue notificada como encargada del despacho.

Durante los días transcurridos entre su no ratificación y la notificación oficial al frente de la dependencia, los servicios y las atenciones del Ismujeres no se vieron pausados, y sus empleados continuaron sus funciones con normalidad.

Se siente feliz

En entrevista, Tirado Gálvez manifestó que su periodo por el Ismujeres le ha dejado grandes aprendizajes emocionales y profesionales, y dio sus mejores deseos y el mejor desempeño a quien la supla en el cargo: “Agradecer la oportunidad de ocupar el cargo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Mis deseos para la nueva directora, que pueda darle seguimiento a las problemáticas de las mujeres. Mi reconocimiento a los diputados, quienes han acompañado a esta institución, reiterarles mi apoyo”, expresó.

De no continuar al frente del Ismujeres, Reyna Tirado Gálvez expresó que se dedicaría a su carrera académica, como lo ha hecho los últimos 17 años: “Me gusta mucho la academia, servir, inspirar y aprender de mis alumnos y alumnas, es lo que haré, y donde me encuentre siempre voy a defender lo de las mujeres”, dijo Araceli Tirado.

Araceli Tirado no es ratificada

Como lo determina la ley, las directoras del Instituto Sinaloense de las Mujeres deben ser ratificadas cada tres años o ser ratificadas para culminar su periodo a la par que la del gobernador en turno. Sin embargo, esta ratificación es facultad del Poder Legislativo, y es decisión de los diputados locales si la funcionaria se queda o se va del cargo. En el sexenio pasado, su directora no fue ratificada, simplemente continuó en el cargo hasta finalizar el Gobierno.

