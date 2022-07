Titular de Economía es acusado de insensibilidad social ante pérdidas de comerciantes en Culiacán

Sinaloa.- En tribuna, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas arremetió en contra del secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel al calificarlo de insensible y menospreciar a los 160 microempresarios de la colonia 6 de Enero, en Culiacán, que son afectados por la obra de remodelación del sector norte de la avenida Álvaro Obregón, a quienes les piden "los ojos de la virgen", las escrituras de sus casas y facturas de carros no mayor de 10 años, para darle un crédito de 50 a 100 mil pesos.

Las afectaciones por cuatro semanas que iniciaron los trabajos, los comerciantes reportan una reducción de 50 a 70% de sus ventas, muchos de estos empresarios tomaron la decisión de cerrar los negocios por los costos operativos, que hacen imposible pagar la renta, la nómina y los costos fijos.

A estos dueños de pequeños establecimientos que son talleres mecánicos, cenadurías, puestos de comida, refaccionarias, zapaterías, estéticas, abarrotes y de servicios, que no buscan que le resuelvan el 100% de sus problemas, sino evitar el colapso.

Los montos de los créditos no resuelven las necesidades, aunque tengan una tasa preferencial, que ha conocido de casos de algunos empresarios que ya no pueden sobrevivir al impacto de tres meses de conclusión de esta etapa de la obra.

"Al titular de la Secretaría de Economía, Javier Gaxiola, totalmente insensible a los reclamos de estos comerciantes, y no se da el tiempo para dialogar con ellos a fin de construir una respuesta específica a cada uno, porque son realidades distintas y se le busca y no se le encuentra, no ha ido a la zona y el desarrollo económico no solamente son los grandes empresarios, son los micro, pequeños y medianos empresarios que generan el grueso de la derrama económica y la ocupación en el estado".

Agregó que "si Javier Gaxiola no tiene tiempo para atender de manera personal a las personas que ven vulnerado o en riesgo su patrimonio, sustento o forma de vida, entonces ¿qué es importante para él?", que no construido con imaginación un esquema específico para estos locatarios.

En los ocho meses y medio de gobierno, comentó el legislador priista han observado a un gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya que no sale a la calle, no va a escuelas y tampoco camina por los mercados ni dialoga con los empresarios, que le solicitó su intervención y gire la instrucción ante un gabinete incapaz de atender las realidades en la agenda pública estatal.

Reconoció como pertinente la obra de rehabilitación del tramo de la colonia 6 de Enero y que ha tenido una buena recepción entre los empresarios por el impacto positivo a futuro; aunque, también existe una preocupación de no tener las respuestas de parte de la Secretaría del Gobierno estatal.

Los microempresarios enfrentan solos su tragedia económica y solamente les ofrecen los programas que existen en la dependencia, que, por el contrario, se merecían un diseño especial para atender las necesidades.

Dijo que los funcionarios de la administración estatal tienen un comportamiento insensible ante los reclamos y necesidades de la sociedad sinaloense, que no solamente es con los empresarios.