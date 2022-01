Titular de la ASE en Sinaloa no es "tapadera de nadie", no será removida, afirma Ricardo Madrid

Sinaloa.- No existe ningún caso o tema que involucre a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, de que haya sido "tapadera" y dé protección a alguien al no realizar la auditoría específica de las aeronaves del Gobierno del Estado de Sinaloa, que lleva a que no existen elementos para discutir su salida de este órgano de fiscalización, afirmó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez.

Dijo que tampoco está includido como un tema prioritario en la agenda legislativa, pese a la solicitud de remoción de la auditora estatal, por parte de presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz y el grupo parlamentario del PAS.

Consideró que los legisladores tienen que ser muy serios y claros sobre el trabajo que ha venido realizando Félix Rivera, y entre las voces que piden la destitución, sugirió hacer las valoraciones con la realidad y objetividad del momento.

“Cuáles son los resultados y las auditorías, a veces es muy fácil querer plantear situaciones que están ajenas a la realidad. Ahí están los resultados y el trabajo, y yo no tengo más que reconocimiento a la auditora, del trabajo que ha venido haciendo”, externó el legislador local.

Señaló que Félix Rivera acudió al Congreso del Estado a comparecer y ha mostrado los elementos que ha tenido a su alcance, y de su parte, ratificó, que tiene su respeto a una funcionaria que ha hecho su trabajo y un gran esfuerzo.

“No tengo ningún elemento para pensar que ha sido tapadera o que no ha fungido su trabajo, porque ahí están los elementos”, ratificó su postura.

Auditoría a aeronaves

Rechazó que Félix Rivera se negó a realizar la auditoría específica a las aeronaves del Gobierno del estado, y lo único que dijo fue que las necesidades técnicas que se requieren para hacer una verificación de esa magnitud y en esos términos técnicos, la ASE no los cuenta y está imposibilitada para hacerla de esa manera.

Planteó que la auditora estatal realizó una delimitación técnico-jurídica de los alcances y elementos que tiene para estructurar una auditoría de este tipo.

“No hay ningún tema en el cual nosotros podemos deliberar que hay protección a un tema específico, en el cual no se haya actuado conforme a derecho y a los elementos administrativos correspondientes, que debemos de ser claros en esa parte", agregó.

Explicó que ella a delimitado cada una de las auditorías en los términos legales correspondientes y los efectos de cada una de ellas; y manifestó que no conoce un solo tema en donde se le haya imputado al exgobernador Quirino Ordaz Coppel, algún caso o hecho que la auditora haya actuado de una manera diferente a la que marca la ley y la norma.

Los elementos que se tiene en este grupo parlamentario del PRI, es que ella a actuado conforme a derecho y eso tiene que prevalecer, concluyó.