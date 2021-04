Todavía faltan 20 mil adultos mayores por vacunarse contra Covid-19 en Culiacán 

Sinaloa.- Alrededor de 257 mil 396 adultos mayores han sido vacunados contra Covid-19 en el estado de Sinaloa hasta el momento, de los cuales 66 mil 940 pertenecen a la ciudad de Culiacán, sin embargo, aún faltan 12 mil adultos mayores en la zona urbana y 8 mil de la zona rural por lo que el proceso continuará hasta que todos hayan recibido su dosis de la farmacéutica AstraZeneca, informó Jaime Montes, delegado de Programas Federales en Sinaloa.

El proceso inicial que se había dado a conocer es que del día 6 al 11 de abril se iba a vacunar a las personas adultas mayores de 60 años en la ciudad de Culiacán, sin embargo, se continuará con el proceso hasta terminar con todas las personas de todo el municipio, es decir, por el momento, hasta mañana lunes se va a continuar con todos los rezagos que por alguna razón no se han vacunado, ya sea porque no se enteraron o porque no se inscribieron.

Jaime Montes comentó que, desde el día sábado por la tarde, de los 12 módulos de vacunación en Culiacán que había se cerraron 4 y los 8 restantes que son los que consideran más accesibles y cómodos para los adultos continúan en funcionamiento, los clausurados son; Dif cnop, Centro de Desarrollo Integral número, Humaya y Sader, todo esto en consecuencia de que la afluencia de personas era muy baja porque los que tenían su turno este fin de semana se adelantaron y acudieron en la semana.

Eran 900 turnos por punto de vacunación diaria, con 150 personas por cada hora en cada módulo y aun así hubo puntos que recibieron a más de mil 600 personas.

El delegado de Programas Federales en Sinaloa resaltó que, hasta el momento no se han presentado incidentes relevantes, salvo que a una persona del personal se le subió la presión en el módulo de la Facultad de Medicina, pero según los médicos entre los cuales hay epidemiólogos, internistas y especialistas comentaron que, fue por el estrés de las circunstancias.

En cuanto aquellos que siguen sin registrarse, todavía tienen oportunidad de hacerlo porque se planea que nadie se quede sin vacuna.

Jaime Montes dio a conocer que, al final del día se realizará un plan de brigada para acudir casa por casa para quienes están en postración, y se estableció una línea de comunicación que es la 66 77 17 55 98 y 66 77 14 64 91 porque a pesar de que ya se cuenta con un registro, están atentos por si por alguna razón alguien quedó fuera sea posible incluirlo.