Tomar esta decisión te ayudará a formar un hijo exitoso

¿Te has preguntado que será del futuro de tus hijos? Como padres, debemos preocuparnos en forjar la próxima etapa de su vida. Mucho de esto tiene que ver con la profesión que elegirá para estudiar. Sabes entonces, ¿qué es lo que tiene en mente y cuál es la carrera que más le conviene?

Muchas veces cometemos el error de obligarlos a elegir algo que no les gusta, o no sabemos cómo orientarlos cuando se les presentan las dudas. Esto se debe a que no estamos enterados de las carreras que tendrán mayor demanda laboral y los guiamos por las que ya conocemos, y que quizá desaparecerán.

Para que este no sea un problema en el futuro, aquí te hablamos de una profesión en la que siempre podrá tener crecimiento laboral y le otorgará estabilidad económica.

UNA DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL PAÍS

La ingeniera en Desarrollo de Software, es una de las profesiones más importantes actualmente, ya que está apegada a las tecnologías. Es una gran opción para tus hijos porque les ofrece un extenso campo laboral, además de que pueden convertirse en asesores de compañías públicas o privadas, e incluso ser dueños de su propia empresa. ¿Qué es lo que aprenden?

Desarrollar aplicaciones computacionales desde el análisis, diseño e implementación hasta las pruebas y entrega final del producto.

Proyectos de desarrollo de software para solucionar problemas reales, alineados a la disponibilidad de presupuesto y tiempo y a los sistemas existentes.

Emplear el enfoque de ingeniería de software para diseñar soluciones a problemas de diferentes disciplinas.

Aplicar teorías, modelos y técnicas para el diseño, desarrollo, implementación, verificación y documentación de software.

