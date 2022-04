Tortillerías de Culiacán, respetan los 23 pesos por kilo de tortillas 

De acuerdo a la información de los trabajadores y locatarios de los negocios visitados, hasta el momento no se contempla un nuevo ajuste en el precio , ya que el costo de la tonelada de maíz se a mantenido sin repunte en los últimos dos meses, lo que permite estabilidad en los precios que se ofrecen al consumidor.

En recorrido por establecimiento de venta de este alimento ubicados en distintos puntos de la capital de Sinaloa, se cercioró que hasta el momento no se ha aplicado un aumento que supere el limite de costo que está estipulado para el estado , sin embargo, algunos negocios han actualizado los precios, esto pues a mediados de febrero, después de que se acordó el ultimo aumento de 1 pesos, los negocios se mantenían por debajo de este precio, ofreciendo un promedio de precio que iba desde los 20 hasta 22 pesos por kilo.

