Trabajadores califican bajo políticas económicas en Sinaloa

Sinaloa.- Una encuesta de perspectiva empresarial realizada por Debate a trabajadores reveló que, al menos, en el 38 por ciento de los casos los empleadores de sus empresas tuvieron que despedir de tres a seis empleados durante la contingencia sanitaria por coronavirus, otro 36 por ciento mencionó que de 1 a dos empleados, lo cual es indicador de que la crisis golpeó duramente a las micros, pequeñas y medianas empresas en Sinaloa.

Esto cobra sentido si se toma en cuenta el registro que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el cual se indicó que de marzo a junio del 2020 se perdieron en Sinaloa 61 mil 230 puestos de trabajo.

Los analistas entrevistados por esta casa editora, César Valenzuela y Aarón Sánchez, comentaron que los empleados revelaron con mayor libertad la situación de pérdida de empleos vivida, ya que los empleadores, en su mayoría, solo respondieron haber despedidos de uno a dos empleados, con un 38 por ciento del total de encuestados. Los analistas también observan que los empresarios no se sintieron apoyados por el gobierno estatal, y puntearon bajas calificaciones para ambos, siendo mejor evaluados los gobiernos por los trabajadores en torno a las políticas económicas.

Empleados calificaron mejor

Fue la pregunta nueve la que evaluó el desempeño del gobierno federal frente a las políticas económicas elaboradas durante la pandemia, dando los trabajadores un promedio de 6.5 al gobierno federal, mientras los empresarios lo reprobaban con un 5.05 puntos de 10, siendo Mazatlán quien les otorgó la mejor calificación, con un 7, y la menor la otorgó Salvador Alvarado, con 6.2.

Para César Valenzuela, resulta interesante que la calificación de parte de los trabajadores haya mejorado en más de un punto hacia las políticas de Andrés Manuel López Obrador, y cree que se debe a que el gobierno, por un lado, emitió mandatos en favor de los trabajadores luego de que se declarara la emergencia sanitaria, por ejemplo, prohibir los despidos: a finales de marzo del 2020, la Secretaría del Trabajo informaba que los despidos y las modificaciones de las condiciones laborales en detrimento del trabajador era considerado ilegal y se sancionaría a las empresas; por tanto, se deberían continuar siguiendo las normas laborales actuales hasta ese momento.

Otra razón podría ser que el empleado no sabe o no está tan bien informado que su patrón tuvo que sacar adelante la empresa como pudo y no precisamente por apoyos de gobierno.

“De alguna manera, el empleador contesta esa pregunta de manera más severa y le otorga una calificación de cinco punto y fracción. ¿Por qué razón? Pues porque lo dejaron morir solo, podríamos dejarlo en esos términos”, aseveró Valenzuela.

Opinan de la estrategia de AMLO

Por su parte, Aarón Sánchez consideró que es un fenómeno digno de ver, ya que lo anterior significa que el discurso antiempresarial, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, “ha cobrado factura a través de un mayor rechazo a los gobiernos por parte del sector productivo estatal”, observó el analista, sin embargo, “los reiterados mensajes en favor de los trabajadores y de los grupos sociales más pobres, le está redituando un mayor respaldo por parte de ellos hacia las políticas gubernamentales”, observó Sánchez.

Algo similar se observó respecto a la calificación que los trabajadores otorgaron a las políticas económicas generadas o propuestas por el recién gobierno entrante de Rubén Rocha, ya que los trabajadores le otorgaron una calificación de 5.7, mientras que los empresarios lo reprobaban con 4.57, 1.13 puntos más, siendo Salvador Alvarado quien le punteó con seis, la calificación mejor entre los cinco municipios encuestados, y Culiacán le dio el puntaje más bajo, un 5.2.

Los analistas coinciden en que quizá porque observan que lo dado al sector obrero ha venido más del gobierno federal que de parte del gobierno estatal, cuya gestión apenas comienza, es decir, se compara entre ambos, dando como resultado que las políticas de AMLO cobren importancia para los empleados.

Gobierno debe tomar acciones

Lo anterior es un motivo de alerta para Aarón Sánchez, quien meditó: “el problema es que un gobierno no puede sostenerse indefinidamente haciendo promesas a los más pobres, ni tampoco puede sobrevivir sin incrementar la inversión y la producción por parte de las empresas”, pues considera que, en este sentido, debe actuar también el gobierno local. Aarón añadió que la sabiduría de gobierno consiste en saber equilibrar la atención a los factores de la producción, en este sentido, “la encuesta de Debate señala con claridad que se dice gobernar en favor de unos y en contra de otros. Eso no presagia nada bueno para la gobernabilidad en el futuro inmediato”, sentenció.

Por otra parte, Valenzuela considera que, en lo estatal, el gobierno aún está en despliegue y que se esperaría que en lo próximo esté informando de nuevas acciones y políticas a favor de los trabajadores y sectores económicos en Sinaloa.

Los trámites no ayudan mucho

A pesar de ofrecer una mejor calificación a ambos gobiernos, los trabajadores perciben que, en cuanto a burocracia, a las empresas no les va tan bien, ya que al indagar qué factores podrían estar afectando el desarrollo de la empresa en el tercer año de administración federal (pregunta 11), entre las siete respuestas posibles se seleccionaron dos como mayoritarias, “la legislación tributaria” se escogió por el 40 por ciento de los encuestados, y los “trámites con los gobiernos locales y regionales” se señaló con el 26 por ciento. En tercer lugar, mencionaron las “regulaciones excesivas”, que obtuvo el 10 por ciento. Los economistas entrevistados por Debate creen que esto se debe a que los trabajadores tienen su idea de qué puede estar pasando al respecto.

Apoyos y préstamos

En la pregunta siete se indagó si los trabajadores habían tenido la necesidad de pedir un préstamo durante la pandemia, en este caso la mayoría dijo que “no”, con el 57 por ciento de las participaciones; el resto, un 43 por ciento, dijo que “sí”.

A los que sí tuvieron la necesidad, se les preguntó si sí se los habían dado (pregunta 8), respondiendo el 39 por ciento que “sí les fue otorgado”, un 34 por ciento “no sabe o no cree que se lo hayan dado”, y el 26 por ciento dijo que “no se lo habían dado”.

A Valenzuela le pareció interesante que, ante la crisis vivida, más de la mitad de las personas contestaran que no lo necesitaron, y para él cabría preguntarse si los empleados consideran como un préstamo usar una tarjeta de crédito o el disponer del ahorro en sus Afores, por ejemplo, ya que echar mano de este último recurso mencionado aumentó en más del 61 por ciento en 2020, según la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar).

Ven necesarios los apoyos

En la pregunta 13 se indagó si los trabajadores consideraban necesarios los estímulos económicos durante la pandemia, siendo una mayoría del 73 por ciento los que dijeron que “sí”, el 18 por ciento “no sabe o no cree”, y un 9 por ciento dijo que “no”. Aquí las respuestas variaron respecto a cómo fueron respondidas por los empresarios, y dado que más del 80 por ciento respondió que “sí requerían de apoyos del gobierno”, esto refleja la conciencia de los empresarios de necesitar recursos venidos de los gobiernos, ante su situación económica, comentó Valenzuela.

Cabe decir que los trabajadores participantes pertenecían al ramo de los servicios en el 52 por ciento de los casos, al ramo comerciante con el 42 por ciento, y a la industria con el 6 por ciento de las respuestas.

El número mayoritario de los trabajadores laboraban en empresas con más de 10 años de existencia en el mercado, respondiendo esto 39 de cada 100. Otro 31 por ciento dijo que laboraba en empresas de tres a cinco años en el mercado, el 16 por ciento señaló trabajar en empresas que llevan de 5 a 10 años de haberse creado, y el resto, 14 por ciento, compartió que laboraba en empresas de creación reciente, con una duración de dos a tres años.

Los Datos

Medidas

El autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social han sido las principales medidas utilizadas para contrarrestar la covid-19 a nivel global. En México y otros países, estas medidas permitieron aplanar la curva de contagios.

Consecuencias

Las medidas de aislamiento afectaron la actividad económica, al desacelerar e incluso interrumpir la producción, lo que ha disminuido las horas de trabajo y los salarios, dando lugar a la reducción de la demanda agregada de bienes y servicios.

Afectaciones

En México, la pandemia repercutió en: la cantidad de empleo (tanto en materia de ocupación, desempleo, como de subempleo), la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a la protección social) y en los efectos a los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral (OIT, 2020).

Zona más afectada

En Sinaloa, la región más afectada en la pandemia fue la del centro, contemplando a los municipios de Culiacán, Navolato, Elota, Badiraguato y Cosalá, que perdieron en conjunto 42 mil 816 empleos de febrero a julio del 2020 (Codesin).

La segunda zona

Más afectada en la pandemia fue la zona centro-norte de Sinaloa, con la pérdida de 11 mil 418 empleos de marzo a julio del 2020. Abarcando a Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Sinaloa y Mocorito (Codesin).