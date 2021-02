Trabajadores de Centros de Salud en Sinaloa exigen vacuna Covid-19

Sinaloa.- Personal del sector salubridad, de los Centros Urbanos de Sinaloa, en Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, trabaja bajo protesta debido a que no le han dado fecha para ser vacunado contra el Covid-19.

Fernando Torres, enfermero del Centro de Salud Urbano de Culiacán, expresó que están exigiendo ser vacunados y que los reconozcan como personal que está en riesgo de contagiarse, pues a diario se realizan pruebas en los Centros de Salud y atienden a personas con síntomas: “Ya pasó un mes desde que llegó la vacuna, y no pasó nada.

Estamos peor. Estamos pisoteados y humillados por las autoridades, y qué vamos a hacer”, reprochó.

Mencionó que hubo pláticas con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, y este se comprometió a llegar a un acuerdo con el jurídico de Salud, pero hasta ayer no había fecha de vacunas para ellos.

Ante esto, lanzaron un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel, a Efrén Encinas Torres y al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que les den una fecha para ser vacunados contra el Covid-19. Además, exigieron el pago del bono por el riesgo de atender pacientes con Covid-19, tal como lo recibe personal del IMSS y del Issste, por lo que se sienten burlados por las autoridades estatales al no obtenerlo.

Además, manifestaron su molestia debido a que se están realizando eventos masivos, como la Serie del Caribe, ya que puede aumentar el número de atenciones, pero ya están preparados por si se da un repunte, aunque sin estar protegidos con la vacuna.

Reiteró que de ser necesario se irían a paro laboral, por lo que hacen el llamado a las autoridades para evitar esa situación.

Gonzalo Camacho, de Jurisdicción Sanitaria, también expresó que no fueron considerados para la vacuna anti-Covid-19, a pesar de que están desechando o limpiando material para Covid-19: “Nos sentimos mal, porque estamos siendo discriminados, porque estamos viendo que están vacunando a maestros, inclusive a personal no tan vulnerable, y no es justo que estamos en la línea de batalla, y no estamos vacunados”.

Llamado

Por su parte, Arcelia Prado Estrada, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud de la Sección 44 en Sinaloa, expresó que están preocupados, ya que todos los días ven caer a médicos o enfermeros, y no están siendo vacunados.

Reiteró que aún hay personal que no ha sido tomado en cuenta para ser vacunado, por lo que están exigiendo a las autoridades que todo el personal de los centros de salud sea vacunado:

“Estamos preocupados, por eso hacemos un llamado a las autoridades federales a que volteen a ver primero a los compañeros que están prestando los servicios todos los días en hospitales y centros de salud”.

Señaló que son cerca de 10 mil trabajadores, y no van ni dos mil vacunas aplicadas, por lo que están preocupados de que no lleguen más dosis, y los médicos y las enfermeras sigan en dicha situación.

Reiteró que espera que se pueda llegar a un acuerdo con las autoridades para que les apliquen la vacuna, pues no pueden tener al personal trabajando bajo protesta, ya que son estos los que dan la cara a la hora de la atenciones de todos los contagios que se han dado en la pandemia por Covid-19.