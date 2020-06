Trabajadores de Las Riberas en Culiacán, sin protección ante coronavirus

Sinaloa.- Personal del Parque Las Riberas ha denunciado que, tras regresar a laborar, no se les ha suministrado el equipo de protección para evitar que estén propensos al contagio de COVID-19.

Israel González, trabajador del área de Limpieza, denunció que a su regreso le solicitaron al director del parque, Dan Santos, que les otorgara cubrebocas, gel antibacterial y guantes, pero les dijo que él no contaba con esos insumos, y que si querían protegerse debían hacerlo con sus propios ingresos.

Esta respuesta les parece injusta, ya que están expuestos al contacto con la ciudadanía al estar acudiendo cientos de personas a realizar algún tipo de ejercicio, y el personal es el que anda revisando que se evite la concentración de personas en un solo punto.

“Nos acercamos a los que vienen a correr, a caminar, andamos detrás de ellos para decirles que no haya concentración de personas”, dijo el empleado.

Empleados del Ayuntamiento de Culiacán contagiados

Los empleados han manifestado que ya hay casos de personal infectado por COVID-19, y al mostrarle al director los resultados de la prueba, este solo los envía de descanso siete días, y no los catorce recomendados por la Secretaría de Salud, hasta que el virus salga del organismo de la persona.

En otros casos, al tener síntomas no les dan la oportunidad de descanso, y en caso de faltar a su empleo pueden perderlo, ya que creen que el actual director trabaja con autoritarismo y consideran que no es un buen líder, sino que llegó a imponer, sin escuchar propuestas para mejorar el esquema de trabajo.

La queja se extiende en el personal encargado de dar el mantenimiento del parque. Han señalado que acuden al área administrativa a solicitar que los apoyen con la gestión del equipo de protección por temor a contagio, pero les dicen que no hay.

“Nosotros nos hemos enterado que en Palacio Municipal a todo el personal les están dando cubrebocas y gel. No puede ser que donde hay mayor concentración de personas no nos den lo más necesario. No queremos un brote de COVID-19 entre los compañeros”, dijo Vicente N.

Personal vulnerable

A pesar de que el Gobierno federal dispuso que la población vulnerable con enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión y otras que comprometan el sistema inmune regresarán a trabajar hasta el mes de agosto, el director les solicitó que ya se presentaran a laborar, sin respetar esta disposición de las autoridades de Salud.

Debido a esto, decenas de trabajadores que tienen problemas temen contagiarse del virus, ya que la semana pasada se presentó un repunte de casos.

