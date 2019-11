Trabajadores de comercios en Culiacán, a merced de los maleantes

Sinaloa.- Se acercan las fechas donde se vuelve mayor el ajetreo en los comercios del Centro de la capital, asimismo se incrementan los asaltos.

Los trabajadores son los que se encuentran expuestos a la delincuencia, ya que en estas épocas es donde se comenten los robos a negocios y están con el riesgo inminente de que en cualquier momento sean intimidados con un arma para llevarse el dinero de las ganancias e inclusive sus pertenencias.

A pesar de los operativos de las autoridades, se siguen presentando estos delitos; como lo demuestra el hecho de que el martes por la mañana se registraron par de asaltos en calles céntricas, en donde hubo dos detenidos.

El riesgo

En un sondeo por diversos comercios se logró saber que los empleados temen por su integridad al estar a merced de los maleantes que, a veces sin pudor alguno, llegan y amenazan al personal para que les entreguen efectivo.

En algunas esquinas de la avenida Domingo Rubí se apreciaron diversas cámaras de vigilancia, sin embargo, en otras avenidas principales solo quedan los postes de donde estaban instalados dispositivos. Foto: El Debate

Tal es el caso de la trabajadora de una farmacia con cinco años de experiencia, quien comentó que ya ha sido víctima de los amantes de lo ajeno en muchas ocasiones.

“Uno no se va a poner a investigar si el hombre trae arma o no, nosotros para no salir lastimados entregamos el dinero de la caja y ya el ratero se va. Nunca sabemos qué cliente resultará un delincuente porque llegan pidiendo algún artículo para despistar, pero cuando nos damos vuelta a entregarle el producto ya nos esperan con la pistola en la mano”.

La señora, que prefirió guardar el anonimato, relató que durante un atraco, un joven que no pasaba la mayoría de edad llegó y le pidió cambio de un billete de 500 pesos; ella no sospechó nada por la edad del joven, pero cuando menos pensó le dijo que era un asalto y por temor a su vida no dudó en darle el dinero.

Por último, la empleada agregó que tienen la orden por parte de sus patrones de entregar el dinero, sin embargo, en algunos casos tienen que pagar cierta cantidad de lo robado y eso les cala, ya que están trabajando para llevar el sustento a su familia.

En otro local, una joven mujer dijo que viven con el temor porque a unos de sus compañeros ya les ha tocado ser víctimas, y en ocasiones tienen que reconocer a los atracadores y eso les genera miedo por alguna represalia en el futuro.

Vigilancia

Tras un recorrido por las principales calles de la colonia Centro, se pudo apreciar patrullajes de elementos de la Policía municipal del escuadrón ciclista que ronda las calles para dar más seguridad.

Pese a ello, ayer durante la mañana se registraron dos asaltos en farmacias y en días pasados un hombre fue despojado a mano armada en la colonia Miguel Alemán, por los alrededores de la antigua central de camiones, de la cantidad de 50 mil pesos en efectivo que era la liquidación de su trabajo.

En las esquinas de las calles más recurrentes del Centro están instaladas cámaras de videovigilancia y en otras calles principales del mismo sector no hay dispositivos.

Mientras se siga presentando la problemática de los amantes de lo ajeno, los trabajadores de los negocios estarán en peligro latente.