Trabajadores de la UAS reciben el pago de su quincena

Sinaloa.- En punto de las 14:00 horas quedaron los pagos en las cuentas de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

Este lunes a las 11:00 horas llegaron los recursos federales para pagar la primera quincena de enero, además de que la segunda quincena también está garantizada para los académicos en activos, jubilados y pensionados.

“Ese viernes prácticamente era difícil porque la reunión fue a las once de la mañana, pero abrieron ellos la posibilidad de hacer el esfuerzo y si se respondía con movimientos de recursos, poder al menos hacerlo llegar a Gobierno del Estado; fue hasta hoy, en el sentido de que se atravesó sábado y domingo, y llegó a las nueve de la mañana. Va el reconocimiento a la comunidad universitaria, que de manera unida y respetuosa salió a las calles y no se suspendieron labores ni clases para informar a la comunidad sinaloense el problema por el cual la Universidad no había podido cumplir con la quincena a sus trabajadores”, expresó.

Recursos

También explicó que el Gobierno federal liberó los recursos extraordinarios que se aprobaron para la UAS para el cierre del año 2019 y que por el retraso de este, el Gobierno del Estado tuvo que prestarles para que pagaran aguinaldos y quincenas, 204 millones, de los cuales les pagarán 200 en cuanto los tengan a disposición.

El retraso de este recurso se debe a que al inicio de cada año se firma un convenio entre las autoridades federales y estatales para establecer los montos para la institución y los compromisos de donde serán aplicados, sin embargo, en esta ocasión, los días que se asumieron para este protocolo rebasó los días que tienen las universidades para el pago de quincena.

Guerra Liera expresó que a pesar de que se violentó la autonomía universitaria y el pleno derecho de los trabajadores de recibir su salario en los días que están estipulados, finalmente pudieron cumplir con la cuestión de pagarles evitando paros o manifestaciones.