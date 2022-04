Trabajadores de salud de Insabi están siendo obligados a dejar una plaza, denuncian en Sinaloa

Sinaloa.- Personal de salud inscritos a Insabi están siendo obligados a dejar una de las plazas que tienen para poder quedarse en el programa de salud que vino a reemplazar al seguro popular.

Enfermeros, doctores y diferente personal de salud inscritos a Insabi en Sinaloa tenían dos plazas en diferentes instituciones que no perjudicaban ni a una u otra actividad por lo que estaban trabajando sin problema alguno.

El jueves 21 de abril del 2022 se nos hizo llegar un oficio dirigido a todo el personal no puede laborar en otra institución de nivel municipal, estatal o federal de hacerlo deben de tomar la decisión de en cuál de las instituciones trabajar, dejando así uno de los ingresos para el sustento de sus familias.

Alejandro, uno de los afectados, explicó que el primer oficio girado por el responsable de RH a nivel nacional, Candelario Pérez Álvarez, les llegó el 21 de abril, en el que la instrucción de renunciar a una de sus dos plazas incluía también a médicos especialistas, pero en un nuevo documento que les llegó el 26 de este mismo mes, excluyeron a los especialistas de esta instrucción.

El enfermero afirma que él trabaja en un hospital público tres días a la semana, de ocho de la noche a ocho de la mañana, y tiene otra plaza como maestro de enfermería en Cobaes, donde labora de 9:00 a 13:30 horas, también tres días a la semana, pero lo quieren obligar a dejar uno de estos dos trabajos, lo que le reducirá de manera importante sus ingresos.

“Desde 2018 trabajo en ambos empleos, y nunca he tenido problemas, no se contrapone uno con otra, no se cruzan los días ni horarios. Es una injusticia lo que están haciendo con esto los del INSABI”, denunció el enfermero originario de Guasave.

Otra de las enfermeras que se encuentra en la misma situación pero en Culiacán señaló que no pueden renunciar a una sus dos trabajos pues no está perjudicando en ninguna de las áreas.

Manifestó que han asistido a dependencias de gobierno estatales buscando el apoyo para que se les pueda permitir seguir laborando ya que fueron ellos los que estuvieron de primera línea durante la pandemia y mientras unos se negaban rechazando el contrato ellos estuvieron al cien con ello arriesgándose.