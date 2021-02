Trabajadores de salud en Culiacán acusan que no llegó bono covid parejo

Sinaloa.- Arcelia Prado Estrada, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud sección 44 en Culiacán, señaló que el bono covid no fue entregado a todo el personal, además de que no se respetó el acuerdo en el que quedaron y no se les entregó la cantidad acordada.

Aseguró que habían tenido un acuerdo con la Secretaría de Salud, pero que lamentablemente no se respetó y se determinaron a realizar otras de las cosas que no estaba en el acuerdo que se tenían.

"Se determinó y aquellas personas que ganaban más de 20 mil pesos ya sea médico o enfermera y no se les dio ese pago la gente está inconforme porque se esperaba ese incentivo y al no ser tomados en cuenta es lógico que exista la molestia".

Reiteró que se realizó un documento de inconformidad el cual se le hizo llegar al secretario de salud Efren encinas torres así como al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que a los que no se les entregó el bono les llegue lo que les corresponde.

