Trabajadores del Ayuntamiento interponen queja contra Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Un grupo de 23 trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el Tribunal Municipal por una posible violación de sus derechos humanos.

Los trabajadores comentaron que ganaron un proceso jurídico contra el Ayuntamiento, con el cual se dictaminaba la reinstalación laboral y basificación de los demandantes, además del reconocimiento de su antigüedad, ya que en diciembre del 2017 se firmó un convenio donde se reconocían todos los derechos de los empleados.

El señor Iribeo, quien tiene más de 28 años trabajando en el área de Ejecución y Cobranza de la comuna, dijo que es injusto que el presidente municipal no los tome en cuenta, por lo que todo el proceso para tener su base se realiza a través del área jurídica: “Lo hemos manejado de manera jurídica, realmente el alcalde nunca ha querido buscarnos o tener alguna conversación, pero en realidad él no ha querido. Esto nos habla de que él no quiere atender el problema”.

Pese a haber laborado gran parte de su vida en Palacio Municipal, hasta el momento no han recibido su base, y siguen siendo tratados como empleados de confianza, por lo que exhortan al alcalde a realizar las cosas como establece la ley.

Afectados

Los afectados señalaron que cuando Jesús Estrada Ferreiro asumió la Administración en noviembre del 2018, procedió a desconocer los derechos de estos trabajadores, por lo que determinaron interponer la queja por dilación y obstrucción del acceso a la justicia de los trabajadores.

La doctora Teresa Guerra dijo que los trabajadores deben ser reconocidos como de base y respetar su antigüedad.

Fecha.- En la pasada Administración de Jesús Valdés Palazuelos, los trabajadores firmaron un convenio, donde se reconocían los derechos de los trabajadores y se les otorgaría su base. Además, llevan varios años en juicios y en el proceso legal.

Antigüedad.- Algunos de los trabajadores están en silla de ruedas y son de avanzada edad. Los empleados tienen desde 15 hasta 28 años laborando en el Ayuntamiento.