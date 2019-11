Trabajadores del ISDE exigen derecho de afiliarse al STASE

Culiacán.- Alrededor de 50 trabajadores del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE) se manifestaron ayer en contra de la institución, exigiendo mejores privilegios por parte del organismo estatal y sobretodo el permiso a afiliarse al STASE.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando decenas de personas llegaban con pancartas y mantas a las instalaciones del ISDE, a un lado de la Academia de Beisbol, para exigir mejores beneficios por parte de la directora general, Paola Moncayo Leyva.

Los manifestantes fueron respaldados por personal del STASE, quienes junto a ellos exigieron mejores beneficios al ISDE.

Julio César Terrazas, secretario de organismos descentralizados del STASE, fue quien encabezó dichas protestas y habló ante los medios. “El motivo principal de la manifestación es que Paola Moncayo se ha negado sistemáticamente a reconocer al STASE como el representante de los trabajadores.

Julio César Terrazas | El Debate

Queremos ver como pudiéramos establecer condiciones generales de trabajo donde se respeten íntegramente los derechos de los trabajadores.

Ellos se han acercado al STASE desde mediados del año, y nosotros por solidaridad los hemos cobijado y agremiado a nuestro sindicato. Desde septiembre le enviamos un oficio formal a Paola Moncayo, solicitándole que formalice la asociación al sindicato, no por dinero si no para que los agremiados hagan validos sus beneficios como guarderías y préstamos. Ella puede entablar conversaciones con el STASE, pero no lo ha hecho.

Todo trabajador tiene derecho a asociarse a la defensa de sus derechos laborales, es lo que exigimos, pero ella (Paola) ha estado negativa a entablar conversaciones” dijo Terrazas.

RESPONDE MONCAYO

Por su parte, la directora general del ISDE, Paola Moncayo Leyva, respondió a los protestantes el día de ayer en las instalaciones del Instituto. “La intención de nosotros jamás ha sido pasar por encima de las personas, si no todo lo contrario. Siempre buscamos su bienestar, yo les comenté que las gestiones se están haciendo y lo que está en nuestras manos resolver lo vamos a hacer con mucho gusto.

Son un equipo valioso, todo lo que ha logrado el instituto ha sido con gran ayuda de ellos, ha sido en equipo como una gran familia. Si esto es algo que los beneficie, porsupuesto que contarán con el apoyo” dijo Paola.