Trabajadores del Pediátrico de Sinaloa denuncian irregular propuesta de basificación

Sinaloa.- Personal del área de enfermería del Hospital Pediátrico de Sinaloa pide al director de Recursos Humanos del Gobierno estatal, Esteban Zamudio Lizárraga, y a la directora del nosocomio, Estela María Robledo Conde, que revisen bien el documento de la solicitud de plazas, porque dos de los que propusieron no cumplen con los requisitos.

De acuerdo con un documento firmado por la Comisión Mixta de Escalafón del hospital y por la directora —del cual EL DEBATE tiene una copia—, son solicitadas diez plazas al Gobierno estatal para la misma cantidad de trabajadores, de las cuales cinco corresponden a jefes de sección y cinco para auxiliar de enfermería.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Conocer los nombres propuestos y avalados por parte de miembros del sindicato y de autoridades del nosocomio provocó molestia entre el personal de enfermería que tiene varios años esperando una base.

Los inconformes indicaron que las primeras ocho personas de la lista enviada al Gobierno estatal cumplen con los requisitos de escalafón, pero las dos últimas no. Una de ellas ingresó a laborar el 20 de diciembre del 2016, y en la actualidad no está laborando. La última ni siquiera trabaja en el nosocomio, por lo que no entienden por qué la están basificando. De acuerdo con los inconformes, no es justo que una de las personas propuestas en la lista este allí solo porque es sobrina de una jefa de área que siempre ha tenido relación con el sindicato.

Indicaron que ya no van a permitir que solo porque alguien sea familiar de una persona con influencias se quede con la base que le corresponde a otra persona que ya tiene entre ocho y nueve años laborando muy duro, con la esperanza de ser sindicalizado un día para tener estabilidad.

Afirmaron que tampoco van a tolerar que una persona que no labora allí y que puede estar muy a gusto en estos momentos en su casa llegue de pronto a ocupar una plaza. Esto último lo califican como un acto deshonesto por parte de todas las personas involucradas en la firma del documento.

De acuerdo con una de las inconformes, como 25 personas de confianza en su área tienen entre ocho o nueve años laborando, y en vez de ser tomadas en cuenta para las bases, las relegaron y se las están entregando a personas que no tienen derecho.Personal del área de enfermería del Hospital Pediátrico de Sinaloa pide al director de Recursos Humanos del Gobierno estatal, Esteban Zamudio Lizárraga, y a la directora del nosocomio, Estela María Robledo Conde, que revisen bien el documento de la solicitud de plazas, porque dos de los que propusieron no cumplen con los requisitos.

De acuerdo con un documento firmado por la Comisión Mixta de Escalafón del hospital y por la directora —del cual EL DEBATE tiene una copia—, son solicitadas diez plazas al Gobierno estatal para la misma cantidad de trabajadores, de las cuales cinco corresponden a jefes de sección y cinco para auxiliar de enfermería.

Conocer los nombres propuestos y avalados por parte de miembros del sindicato y de autoridades del nosocomio provocó molestia entre el personal de enfermería que tiene varios años esperando una base. Los inconformes indicaron que las primeras ocho personas de la lista enviada al Gobierno estatal cumplen con los requisitos de escalafón, pero las dos últimas no.

Una de ellas ingresó a laborar el 20 de diciembre del 2016, y en la actualidad no está laborando. La última ni siquiera trabaja en el nosocomio, por lo que no entienden por qué la están basificando. De acuerdo con los inconformes, no es justo que una de las personas propuestas en la lista este allí solo porque es sobrina de una jefa de área que siempre ha tenido relación con el sindicato.

Indicaron que ya no van a permitir que solo porque alguien sea familiar de una persona con influencias se quede con la base que le corresponde a otra persona que ya tiene entre ocho y nueve años laborando muy duro, con la esperanza de ser sindicalizado un día para tener estabilidad.

Afirmaron que tampoco van a tolerar que una persona que no labora allí y que puede estar muy a gusto en estos momentos en su casa llegue de pronto a ocupar una plaza. Esto último lo califican como un acto deshonesto por parte de todas las personas involucradas en la firma del documento.

De acuerdo con una de las inconformes, como 25 personas de confianza en su área tienen entre ocho o nueve años laborando, y en vez de ser tomadas en cuenta para las bases, las relegaron y se las están entregando a personas que no tienen derecho.

Manifestaciones constantes en el Pediátrico

Personal del Hospital Pediátrico ha realizado diversas manifestaciones exigiendo ser basificado y que le paguen salarios retrasados. También han denunciado que trabajan más tiempo del que les corresponde y que los han amenazado para que no den a conocer todos los problemas al interior del nosocomio.