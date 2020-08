Trabajadores del Pediátrico de Sinaloa revelan amenazas por protestas

Culiacán, Sinaloa.- Trabajadores suplentes del Hospital Pediátrico de Sinaloa se vuelven a manifestar para exigir que se les paguen los más de 25 millones que les deben. Maria Elena, una de las manifestantes aseguró que no solo no se les a pagado si no que sus directivos les han amenazado para que dejen de hacer protestas.

"No se que vamos a hacer, estamos cansados, intimidados y trabajando bajo protesta"

Otra de las inconformidades es que están trabajando más horas pues hay trabajadores con permiso mismo que va encontra de sus prejuicios laborales.

Aseguraron que van a buscar hablar con el presidente de México, Andres Manuel López Obrador para ver si él si les soluciona, para que se les pague las compensaciones que desde hace meses les deben.