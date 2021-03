Trabajadores del Tec de Culiacán denuncian acoso laboral y desvío de recursos

Sinaloa.- Trabajadores del Instituto Tecnológico de Culiacán, se manifestaron en las instalaciones de la institución para pedir la destitución del director debido a desvío de recursos y acoso laboral.

Los manifestantes colocaron lonas en la entrada de la institución en donde hacen las acusaciones hacia el director Norman Salvador Elenes Uriarte. Gorge Luis Leal Rendón, secretario general de la delegación D592 del tecnológico de Culiacán, señaló que se descubrió un desvío de fondos propio de la institución, con valor de más de 500 mil pesos.

Mismo recurso que casualmente fue enviado al secretario general del Director general del Instituto Tecnológico Nacional de México. Expresó que se han encontrado al menos 20 tecnológicos que realizan ‘donaciones’ a particulares, relacionados con el director del Tecnológico Nacional.

“Se hicieron unas aportaciones no nomas del Tec de Culiacán, fueron como unos 20 Tec, creo, que hicieron aportaciones hacia a TecNM a diferentes personas pero el tec de Culiacán aportó 506 mil pesos y cachito a una cuenta de un particular que no presta servicios al Tec de Culiacán, esa persona a la que le depositaron, resultó ser el secretario particular del director general del tecnológico nacional de México”.