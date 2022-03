Trabajadores son maltratados y despedidos por su preferencia sexual en Sinaloa, denuncia Tiago Ventura

Sinaloa.- El activista de Sinaloa, Tiago Ventura denunció que las personas de las diversidad sexual y de la comunidad trans sufren discriminación en sus trabajos, son despedidos y hasta maltratados, así como en los espacios educativos no son tratados como el nombre de cómo se autoperciben y las mujeres lesbianas no tienen acceso a tratamientos ginecólogos no invasivos.

Recordó que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa requiere reformas para atender la problemática que enfrentan, porque fue aprobada en 2013 y no dispone castigos hacia los agresores por cometer actos que atentan contra la dignidad humana y que sufren el maltrato, y que pueden ser desde una queja hasta sanciones económicas.

Tiago Ventura explicó que hay un Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que hasta la fecha no se ha implementado. Lo que se busca, es trabajar en ese tema de manera transversal, que no solamente afecta a las personas por su orientación sexual, sino por su origen, raza o múltiples características que hace que las personas sean discriminadas.

"Hay que sacar de este atolladero en el que vivimos las personas de las llamadas minorías, porque siempre nos ponen trabas para realizar diversas actividades", señaló el activista.

Precisó que en los espacios laborales, si una trabajadora es lesbiana y si un hombre se declara gay, muchos patrones no están de acuerdo con las preferencias de este personal y "te orillan a que renuncien".

En los espacios educativos, sucede con las personas trans, que los maestros no las tratan con el nombre que se autoperciben; en los servicios de salud, hay problemas con las mujeres lesbianas, que no reciben los servicios de ginecología por su nuevo género, u otros médicos han tratado de hasta corregir las orientaciones sexuales con tratamientos hormonales.

Leer más: Abuelitos olvidan bailando sus penas en la plazuela de Culiacán

Lo expuesto debe ser plasmado en una ley y establecer cada una de las penalidades a estas conductas para evitar que se sigan realizando, finalizó.