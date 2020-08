Trabajamos en conjunto con la sociedad: CPC de Sinaloa

Sinaloa.- Enrique Hubbard Urrea, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa, afirmó que el organismo sí está trabajando.

Las acciones que realizan no son muy difundidas porque no tienen recursos para el pago de publicidad; no se les asignó recursos para esto ni para el pago de oficinas, la compra de computadoras y el material que requieren para operar. Están sacando el trabajo gracias a que organismos autónomos y sociales los apoyan.

Avances

Entre los temas en que han avanzado está la expedición de 18 exhortos no vinculantes que se enviaron a cada uno de los municipios del estado para que se regulara el proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control, lo que el Ayuntamiento de Culiacán aceptó. También han trabajado con el Congreso para la promoción de leyes que ayuden a prevenir la corrupción.

El año pasado estuvieron en coordinación con los diputados para que se expidiera una nueva Ley de Obras Públicas, la cual ya fue aprobada. Esta ley, de acuerdo con los ingenieros, les da la misma oportunidad a todos los constructores de participar en las licitaciones de obras que se van a realizar con recursos públicos.

Hubbard Urrea detalló que están pendientes con una ley de archivos y una del servicio civil de carrera, que sirve mucho para evitar la arbitrariedad de que se den nombramientos en los puestos gubernamentales por compadrazgos, compromisos políticos, entre otros intereses. Continúan avanzando en los proyectos que dejó la presidenta del comité saliente.

También se trabaja en el Congreso en la modificación del parlamento abierto, que consiste no solo en que se tenga abierta la puerta de la oficina de este recinto legislativo para que pueda asistir cualquier ciudadano, sino que en su página se publique información que la ciudadanía debe conocer, incluyendo la función de cada diputado, su productividad y qué iniciativas ha presentado.

Apoyo

Algo que es muy destacable de este Comité es la página que tienen en redes sociales, en donde reciben las denuncias ciudadanas. Lo que hacen es estudiar cada caso para ver si se presentó como denuncia ante la autoridad correspondiente; en caso de que se esté en la etapa correcta, se orienta al ciudadano, le ofrecen apoyo en la redacción para que la presentación sea adecuada y se le da acompañamiento.

Recordó que ellos no son los que van a hacer la investigación contra tal o cual institución, ya que para ello está el Comité Coordinador, que lo integran las instancias que prevén, persiguen, juzgan y sancionan actos de corrupción delictiva o administrativos.

Ese Comité lo conforman la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de Transparencia y Revisión de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa. El Comité que preside tiene como función la vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de Gobierno para los asuntos relacionados con la estrategia anticorrupción.

“Cada año hacemos un plan anual de trabajo, y hemos consultado con las organizaciones sobre qué incluir en ese plan de trabajo. Lo que nosotros programamos para hacer en el año es lo que sugiere la sociedad civil”, detalló.