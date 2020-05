Trabajan en solucionar exigencias de empleados del Pediátrico de Sinaloa

Sinaloa.- Falta de pago, de recursos y de material suficiente para laborar en el Hospital Pediátrico de Sinaloa es el reclamo de personal que labora por suplencia. Ante esto, la Dra. Estela Robledo Conde, directora del lugar, declaró haber hablado recientemente con su personal y haber llegado a un acuerdo con él. Asimismo, empezó a gestionar la forma en que cumplirían con los pagos y los adeudos que tienen actualmente.

Se sigue el lineamiento internacional

En cuanto a las declaraciones que hizo el personal del Hospital Pediátrico sobre las cuestiones de seguridad y de equipamiento que los pone en riesgo al trabajar en área Covid-19, Robledo Conde declaró que desde siempre han seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «A mí me dice la OMS cuál es la protección que debe tener cada trabajador del hospital. Yo no estoy inventando, no son cosas mías. La OMS nos va dando pautas, porque esto es nuevo, entonces yo tengo un folleto donde dicen las medidas de contención que debe tener cada quien en un área COVID-19, y eso es lo que yo estoy proporcionando», comentó Robledo, a quien le llamó mucho la atención la descripción de la bata otorgada como equipamiento que realizó un testigo con anterioridad a este medio.

Equipamiento, acorde a la actividad

La doctora especialista en pediatría aseguró que desde el lunes de esta semana estaba siendo otorgado el material pertinente a todo su personal para llevar a cabo sus labores: «Una cosa es que la Organización Mundial de la Salud te diga que alguien que va a barrer solamente lleve una bata y una careta, y otra cosa es que alguien que está en intendencia te diga que quiere que le des el equipo de protección que usa el médico que ve la boca y toca al paciente, esa es una cuestión muy distinta», declaró la directora, reiterando que, con base en esos lineamientos internacionales, su personal está siendo protegido.

Sobre una testigo reciente que declaró a este medio ser trabajadora del hospital y ser sospechosa de COVID-19, la doctora Robledo tuvo a bien señalar que lo que corresponde a su autoridad es canalizar a los trabajadores sospechosos de tener la infección por coronavirus y autorizar la realización de la prueba y los permisos para que el personal se resguarde en su casa con cuarentena preventiva ante la enfermedad, y que así lo ha realizado.

Trabajan para resolver pagos

Sobre la falta de pago, afirmó que no es un asunto resuelto, pero que ya está en gestión para que el 15 de mayo haya una respuesta, llevando a cabo todo el procedimiento y respetando los lineamientos administrativos del Gobierno del Estado, «entonces, la nómina se va a igualar, se va a hacer una nómina alterna para dar el pago de sueldo de estos muchachos», comentó, pues esta decisión se tomó en conjunto con el administrador, quien realizó la proyección, que no se ajustó a las necesidades, y por ello tuvieron que hacer una nómina alterna a la que ya estaba para solucionar.

La doctora Robledo comentó que estos son tiempos difíciles para el gremio de la salud, y llamó a tener empatía ante la situación que se vive.

La denuncia de los trabajadores fue publicada ayer por este medio, la puede leer en debate.com.mx en el link: Personal del Pediátrico de Sinaloa pide condiciones dignas

Sugerencias de la OMS

La OMS sugiere las siguientes medidas administrativas relacionadas con el cuidado de los trabajadores de la salud: proveer de capacitación adecuada a los trabajadores sanitarios; asegurar una adecuada relación paciente-personal; establecer un proceso de vigilancia para casos de infecciones respiratorias agudas potencialmente causadas por COVID-19 entre los trabajadores de la salud; garantizar que los trabajadores sanitarios y el público entiendan la importancia de buscar atención médica de inmediato; monitorear el cumplimiento de los trabajadores de la salud con el estándar de cuidados; instalar precauciones y mecanismos de provisión para la mejora de procesos, según sea necesario (OMS, 2020).

Hospitalización: Bajo estricto aislamiento se atiende a niños con Covid-19

La doctora Estela Robledo Conde, directora del Hospital Pediátrico de Sinaloa, informó a EL DEBATE que actualmente la sala de manejo de pacientes con COVID-19 es un área pequeña, que fue adaptada justo para atender la emergencia recientemente para niñas y niños enfermos; sin embargo, es un espacio que cuenta con los lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud, donde se conserva a los pacientes en estricto aislamiento.

Robledo comentó que un paciente es admitido a hospitalización cuando cumple los criterios para ello; en el caso de COVID-19, que tengan algún grado de dificultad respiratoria, alta temperatura o alguna otra complicación que amerite la vigilancia médica.

En el caso del Hospital Pediátrico de Sinaloa, se trabaja por dar la mejor atención a los pacientes menores, incluyendo el apoyo por el cuerpo de Psicología.

Estela Robledo declaró que si bien han tenido pacientes con sospechas de COVID-19 y pacientes con la enfermedad ya diagnosticada, todos hasta el momento han tenido muy buena evolución; sin embargo, se abstiene a los pronósticos de que pueda ser diferente, porque es una enfermedad nueva, y no descartan el hecho de que algún infante pudiera ponerse en condiciones de mayor gravedad al padecer la infección.

Destacó que, hasta el momento, lo que se ve a nivel mundial y en México es que la infección por SARS-CoV-2 es más noble con los infantes y se comporta menos agresiva, pero no por eso debe descuidarse a los niños, ya que ellos por su naturaleza son una fuente de contagio más ágil.

Debido a esto, recomendó no bajar la guardia y seguir las recomendaciones de salud, puesto que cualquier experiencia hospitalaria, si bien ya son difíciles para cualquiera, en las condiciones de coronavirus los son más, pues se evita el contacto del paciente con el mundo externo.

Finalmente, hizo el llamado a todos a quedarse en casa para contribuir en lo posible a disminuir contagios, para no saturar los hospitales de Sinaloa.

Te puede interesar

Estudio comprueba que el clima no afecta a la transmisión de Covid-19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Coronavirus podría transmitirse a través del semen