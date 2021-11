Trabajaremos para el turismo en todo Sinaloa: Rosario Torres

Sinaloa.- María del Rosario Torres Noriega, la nueva secretaria de Turismo, en su visita por Escuinapa y a unas cuantas horas de rendir protesta a su cargo, dijo que la encomienda del gobernador Rubén Rocha Moya ha sido trabajar por el turismo de todo Sinaloa.

Torres Noriega asistió como representante del gobernador a la toma de protesta de la presidenta municipal de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, e informó que a escasas horas de asumir su cargo ya tenía una encomienda bien establecida, que es el trabajar por este sector en los 18 municipios del estado.

“Primero mi agradecimiento al gobernador por la confianza otorgada. Aún no tomo protesta, ahorita me voy a Culiacán para estar a las 12:00 de la noche y tomar protesta de ley. El lunes estaré en la entrega recepción que es cuando me van a entregar, sin embargo, es muy importante lo que nuestro gobernador ha dicho, que hay que trabajar por todo el turismo de todo Sinaloa, y no de un solo municipio”.

“Yo soy mazatleca y, evidentemente, el turismo en Mazatlán es muy pujantes, es la joya de la corona, pero me ha recalcado muchísimo que tengo que estar en los 18 municipios, porque cada uno de ellos tiene mucho que dar. Lo que el gobernador quiere es que haya empleos a través del turismo en esas bondades”, expresó en entrevista.