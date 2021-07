"Trabajé en toditos los burdeles del norte": La Gilbertona revela cómo era su vida antes de la fama

Gilberto Salomón Vázquez, a quien se le conoce como ‘La Gilbertona’, reveló que hace años, mucho antes de ser una sensación viral y alcanzar la fama, se dedicaba a la prostitución.

En un podcast con el youtuber Grusgi, conocido también como Doble G, La Gilbertona se abrió por primera vez acerca de su vida antes de que sus videos llegaran a todas partes del país y se convirtiera en un fenómeno viral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: "Gorda... ¡que ya no trague!": Lyn May se va con todo contra Chiquis Rivera

Conocida por su lenguaje soez y por sus ocurrencias, La Gilbertona compartió que en algún momento llegó a dedicarse a la prostitución, durante un tiempo en que abandonó Culiacán, Sinaloa para vivir en Estados Unidos y en estados fronterizos de México.

“Mi vida fue muy p*ta. Yo trabajé en todititos los burdeles del norte, todos”, dijo. “Nomás que yo tenía una estrategia, que yo no salía con nadie a dar la vuelta, ni me invitaban a comer, yo no salía con nadie. A lo que me dedicaba y a lo que funcionó, así es”.

La Gilbertona señaló que el trabajar en la prostitución no era realmente una necesidad por falta de dinero, sino que era un negocio que disfrutaba.

A eso, añadió que durante este tiempo prescindió del romance y las salidas con una intención más allá que solo el sexo a cambio de dinero: “Cuando estaba trabajando en los negocios de prostitución yo nunca permití que el macho me ‘acompletara el cerote’, nunca quise. Me invitaban a dar la vuelta pero no salí con nadie”.

Ello debido a los altos niveles de delincuencia y la inseguridad que había en Tijuana, Baja California, donde se estableció por un largo tiempo. Comentó también que en zonas fronterizas suele predominar la homofobia, por lo que prefería resguardarse para mantenerse a salvo.

“En toda la frontera ahí se concentra toda la gente maligna. Para ser p*ta la vieja allá en Tijuana, y j*to, tiene que tener mucho colmillo, porque si no se lo lleva la v…”, agregó. “En la frontera hay mucha gente que mata a los j*tos. Hay hombres que los aborrecen, no los quieren”.

Leer más: Detalla Kristal Silva cómo decide salir de 'Survivor México' para seguir con sus planes de boda

Sin embargo, La Gilbertona confesó que sí mantuvo una relación con un hombre hasta 1998, viviendo con él en Estados Unidos. Había sido la muerte de su padre, de la que se enteró tiempo después debido a que la comunicación era solamente por correspondencia, que regresó a Culiacán, donde actualmente reside y donde alcanzó la fama.

“Yo me vine de allá donde estaba y le puse una carta a mi ‘amá (...) Me dijo: ‘Vente, hijo, se murió tu papá hace nueve meses’, y me vine”.

Samuel García vuelve a pedir matrimonio a Mariana Rodríguez

Síguenos en