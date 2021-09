Trabajó para cambiar el estigma de Sinaloa, señala Quirino Ordaz Coppel

Sinaloa.- Quirino Ordaz Coppel ha gobernado Sinaloa en medio de una realidad política y social compleja, con retos como las fuertes lluvias de 2018, el Culiacanazo en 2019 y la pandemia por covid-19, señala.

En entrevista con Debate, en el marco del V Informe y con alrededor de 40 días que aún le restan en el cargo, el gobernador de Sinaloa declara que parte de las obras más importantes realizadas son los cuatro hospitales, próximos a entregar al presidente: el Hospital General de Culiacán, Mazatlán, el Hospital Pediátrico y el Centro de Salud de Culiacán.

Expone que uno de sus principales objetivos fue cambiar el rostro de Sinaloa gracias a la actividad turística, que se ha potenciado sobre todo con Mazatlán. Menciona también los proyectos carreteros con los cuales se pretende atravesar la sierra, lo cual ayudará al desarrollo de estas comunidades y sus habitantes; una es la carretera de Badiraguato a Parral, que será de alta seguridad y atravesará el Triángulo Dorado; la inició el Gobierno del Estado con 400 millones de pesos, otra es la carretera San Ignacio-Tayoltita que requerirá inversión total de más de 700 millones de pesos; mientras que deja listo el proyecto estatal de carretera Los Mochis-Chihuahua, vía Choix, que espera pueda ser realizada por el Gobierno federal.

En este tenor, el mandatario expresa con confianza que habrá continuidad en dos asuntos relevantes sin concluir: la presa Santa María —la cual, explica, es un proyecto que logró destrabar en su Gestión— así como el distrito de riego de la presa Picachos, en el sur del estado, obras que el presidente ha hecho suyas, comenta.

Sobre el tema de seguridad, indica las inversiones realizadas y el apoyo para el trabajo de la Guardia Nacional. Informó que se destinaron 800 millones de pesos en Culiacán para el desarrollo de la base militar El Sauz, casa de la Guardia Nacional (con capacidad para albergar a 3 mil 500 elementos).

Como político, Ordaz Coppel logró adaptarse para trabajar y lograr acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su visión de desarrollo con la Cuarta Transformación.

Haciendo una autocrítica a su gestión o bien porqué no le alcanzó el tiempo, ¿qué pendientes deja?

Se tiene que seguir trabajando muy fuerte en el tema de seguridad porque es de todos los días, trabajando más en la inteligencia, en los sistemas, meter más cámaras en ciudades y carreteras del estado. Son inversiones fuertes, pero deben continuar.

La pobreza se debe seguir bajando. No es posible que en un estado como Sinaloa haya la pobreza que hay. Estoy seguro de que las carreteras nuevas que están atravesando la sierra van a traer un cambio en la economía.

Se debe seguir rehabilitando escuelas, necesitan mayor participación de la gente y Gobiernos y no solo criticar, los propios sindicatos deben entrarle con recursos y apoyos. Es muy fácil decir “esa escuela está mal”, sí pero ¿qué estás haciendo tú para arreglarla?

¿En qué estatus deja la planta de fertilizantes de Ahome?, el presidente dijo que habrá consulta

Voy a aprovechar que viene el presidente para tocar este tema, pero se tiene que hacer la planta. Es una inversión que no se puede ir de Sinaloa, obviamente haciendo los consensos, esperemos que la Semarnat dé el dictamen que se necesita para que se haga la consulta. Ojalá se agilice eso y se vote una consulta popular para que quede legitimada esa inversión. Me encantaría que fuera en mi etapa la consulta pero, si no, dejar todas las bases.

Precisamente ahora que viene el presidente, ¿qué obras o asuntos le planteará importantes para continuar?

El presidente ha sido un gran amigo y aliado de Sinaloa y los sinaloenses. Va a terminar la presa Santa María, va a terminar el distrito de riego de la Picachos, no tengo la menor duda. Quizá continuar el dren Bacurimí (Culiacán), aunque ya se hizo la principal etapa, pero sería un pendiente. Empujar entre todos en la zona norte que se haga la carretera de Mochis a Chihuahua.

En atención hospitalaria ¿qué faltó?

El abasto de medicinas se debe mejorar, es asignatura pendiente. Nosotros le damos el dinero al Gobierno federal, pero no se ha resuelto bien eso, sigue habiendo mucha escasez de medicinas. Hay centros de salud en lugares alejados, serranos, eso lo debemos de resolver. No van los doctores. Debemos ver con estudiantes de medicina para que esa población que vive alejada no deba venir a grandes ciudades, porque, si tuvieran médicos, se daría respuesta oportuna.

¿Cómo deja las cuentas? ¿Está tranquilo?

Estoy tranquilo. La dinámica del Gobierno siempre es muy intensa, siempre habrá observaciones, pero al final tienes los tiempos para poder solventar, así lo hemos venido haciendo. Los estados somos muy revisados, te tienen muy apretado; a lo mejor nos fuimos a un extremo de que no estaba regulado o poco regulado hace años y ahora está sobrerregulado.

Vamos bien, se están atendiendo las auditorías. Las áreas que siempre concentran la mayor información en cada auditoría son Obras, Finanzas, Salud, son las que concentran los mayores recursos.

No cree que hay condiciones ahorita como en otros sexenios...

No. No veo esa situación.

¿Cómo le gustaría que lo recordaran los sinaloenses?

Para mí, lo más importante es dejar un buen nombre, seguir siendo como uno es, seguir en la calle, tacos, restaurantes, seguir yendo y siendo el mismo siempre, como hombre de familia que soy. Para mí, eso es lo más importante.

¿A dónde se va a ir?

A mis negocios, tengo negocios de hotelería, y allí vamos a estar.

¿Y la política?

Vamos a estar siempre observando, viendo, desde fuera, pero con el respeto siempre a quienes ejercen el poder. Uno tiene que adaptarse a nuevas circunstancias, tiempos y disfrutar cada momento que vives. A Sinaloa le va a seguir yendo muy bien con Rubén Rocha, va a seguir consolidada la transformación que está en marcha.

¿Algún consejo? De forma institucional

No se trata de dar consejos. Cada tiempo tiene sus circunstancias. Él tiene la experiencia, capacidad y sencillez para hacer algo diferente.

Si pudiera, ¿regresaría el tiempo para hacer algo diferente?

Pues es que me tocaron eventualidades que no me esperaba. El Culiacanazo fue uno de ellos, las inundaciones (2018), fue demasiada agua que cayó, no puede uno contra ese embate, y la pandemia cambió todo el sentido. ¿Qué hubiera deseado? Pues que no se dieran, que no hubieran pasado.

Posterior al Culiacanazo, y con lo que se ha invertido en la promoción turística, ¿cree que se ha logrado limpiar la mala imagen del estado?

Sí, la verdad ni nos imaginábamos que iban a hacer eso que hicieron, fue una mala planeación, organización de un operativo mal hecho, y que nos trastocó mucho; pero si volteas y ves los niveles de seguridad y la inversión que está llegando a Sinaloa extranjera, nacional y local, la cantidad de turismo que está recibiendo Sinaloa, eso no es más que confianza, es apostarle al estado. El estar en primera división, hacer espacios, canchas, centros culturales, vas poco a poco logrando cambiar como se ha logrado de cambiar ese estigma y transmitir lo que realmente somos los sinaloenses.

Si bien han disminuido los homicidios, han incrementado las desapariciones

Han hecho un gran trabajo los colectivos, no tiene mucho tiempo que el Estado como tal no tenía ni siquiera las instituciones especializadas para eso. Sí creo que hay que meterle más recurso, más tiempo, hacer las unidades, más capacitadas y las leyes irlas adecuando para que el estado tenga una mayor capacidad de respuesta, llámese Fiscalía o lo que sea.

¿Hay más justicia hoy en Sinaloa con una Fiscalía Autónoma?

Se ha hecho un esfuerzo importante, se ha ido avanzando, se ha hecho buen trabajo de profesionalización, hay que entender que cuatro años y medio es poco tiempo todavía para darle viraje a una institución (de Procuraduría de Justicia a Fiscalía Autónoma), y más como en un estado como Sinaloa, se requiere irse profesionalizando, creando unidades especiales para poder dar mejor capacidad de respuesta. Los Ministerios Públicos que tengan mejores herramientas, no es un tema solo de la Fiscalía, es un tema del Poder Judicial mismo, que también ha hecho esfuerzo importante, y la propia Secretaría de Seguridad.

¿Falta depurar más a las policías? Se ha dado mayor énfasis a la Guardia Nacional

Sí, porque hay mucha disparidad entre lo que gana un Policía Municipal contra del Estado;las prestaciones del Ejército, la Guardia Nacional contra Policías Estatales y Municipales son totalmente diferentes. Es eso lo que le da mucha garantía y fortaleza a un elemento de una corporación. Si tienes resuelto el problema con tus hijos, cubierta la parte de educación y salud, tienes un techo, vas a trabajar con mayor tranquilidad, como es el caso del Ejército. Estas prestaciones sociales no las tienen las policías, por eso es importante el trabajo de la Guardia Nacional y que venga cada vez más, para ir cubriendo lo que a nosotros nos falta.

¿No se puede por la falta de control y confianza o por el presupuesto?

Es un tema de mucho tiempo, ¿cuánto lleva el Ejército construyendo y fortaleciendo su sistema de seguridad social?, pero aquí, lamentablemente necesitas muchos recursos y un sistema;pero si ya lo tiene la Guardia, vete por el tema de la Guardia;y con la Policía, trabajar más en prestaciones sociales.

Preguntas Rápidas

AMLO.

“Es muy buen presidente”

RUBÉN ROCHA.

“Será muy buen gobernador”

PODER.

“Servicio”

El PRI.

“Tiene que chambear mucho, refrescarse”

MOREN.

“Es una marca muy fuerte, pero que también tiene que seguirse organizando más”

FUTURO.

Tener la mejor actitud para seguir construyendo un muy buen futuro.

SINALOA.

“Extraordinario estado. Lo mejor: los sinaloenses”.

Los Datos

31 de octubre

El gobernador termina esta fecha su Gestión, Rocha Moya asume el 1 de noviembre.

Culiacanazo

El Jueves 17 de octubre de 2019, Culiacán fue sitiada por grupos delincuenciales tras un operativo fallido de fuerzas militares para detener al hijo del chapo Guzmán, Ovidio Guzmán.