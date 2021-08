Transición de poderes tiene que incluir una agenda verde en Sinaloa, recomienda PRI

Sinaloa.- La 64 legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa no puede iniciar con una agenda verde en cero, y planteó en el marco de la transición de poderes, se proporcione un informe de acciones y contribuciones que se lograron en los últimos tres años en cuanto a los efectos del cambio climático.

Gloria Himelda Félix Niebla afirmó que hay avances importantes en esta legislatura y se sentaron las bases para efecto de dar continuidad y consolidar sobre todo una agenda climática que coadyuve en revertir esta tendencia mundial.

Para ello, propuso a la actual legislatura elaborar un informe que resuma las importantes contribuciones que se han logrado estos tres años a efecto de que la próxima no inicie de cero en este esfuerzo de mejorar la colaboración interinstitucional.

“Este poder legislativo, no obstante está pasando por una situación de pandemia, no debe de ser un inconveniente para cumplir con nuestros compromisos de la agenda climática, y aquí es donde quiero hacer un llamado, a que la siguiente legislatura no llegue partiendo de cero”.

La legisladora local del PRI informó que de acuerdo con expertos de la Organización de las Naciones Unidas que recientemente dieron a conocer el informe de cambio climático este fenómeno se está extendiendo de manera acelerada e irreversible en todo el mundo.

En especial, se refirió al cambio de temperatura tan radical que ha provocado un 1.1 de aumento en los grados Celsius a nivel mundial, el cual en los próximos 20 años podría aumentar hasta los 1.5 en caso de continuar con esta misma emisión de gases efecto invernadero.

Lo grave, destacó, es que no solamente se han incrementado las emisiones de Dióxido de Carbono, sino también de Metano y Óxido Nitroso, lo cual contribuye a dañar, cada vez más, la capa de ozono, que protege a nuestra Tierra.

“Vemos con mucha preocupación en esta última década, no obstante los esfuerzos de las autoridades, ha sido imposible revertirlo. Este poder legislativo, no obstante estar pasando por una pandemia, no debe ser un inconveniente para cumplir con nuestro compromiso de la agenda climática”, dijo.

Ante esta situación, reiteró que es necesario que en esta transición del poder legislativo revisemos la entrega de un informe sobre el estatus que actualmente guarda la participación del congreso local en esta colaboración interinstitucional entre poderes, concretamente en el congreso de la unión.