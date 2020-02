Tránsito de Guasave buscan cobrar multa a Don Pedro por atorarse en un desnivel

Culiacán, Sinaloa.- Don Pedro Alvarado López logró salvar su vida al caer al desnivel del sector Ipis pero no librará fácilmente la burocracia que conlleva el hecho de haber sufrido ese percance vial.

Con su ropa empapada y tembloroso, el adulto permaneció en la calle mientras una grúa trasladaba la camioneta al corralón, misma que no es de su propiedad sino de su trabajo.

"Yo iba para la Ley por el paso desnivel, no se miraba muy bien y yo me dejó ir con la camioneta y se me llenó de agua entonces un amigo le habla a la grúa y me sacan la camioneta y llega Tránsito y me recogen la camioneta que porque es un accidente y se la llevan a la pensión y a mi me mandan a Tránsito con un licenciado Contreras para que me explique que porque es un accidente", explicó.

A don Pedro no le parece que su caso haya sido un accidente vial sino un percance provocado por un problema no atendido por las autoridades y que en ese momento ni siquiera estaba señalizado.

Me dicen que es un accidente vial y que me van a cobrar multa y arrastre y días de piso en el corralón di no sacamos luego la unidad, no me parece justo.

"Lo que me dicen los tránsitos es que es un accidente y que me tienen que hacer una infracción y todo eso, hasta después que caí yo fueron los tránsitos a poner señalamientos, ahí está mire dónde me tuve que salir del agua".