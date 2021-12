Transparencia debe aclarar finanzas del gobierno estatal de Sinaloa

Sinaloa.- El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el legislador Sergio Mario Arredondo Salas, normalizó la solicitud del crédito de Gobierno del Estado al señalar que el contratar préstamos es relativamente común, no solamente en Sinaloa, sino en todas las entidades federativas; opinó que solicitarlo como lo ha hecho el gobierno de Rubén Rocha Moya no necesariamente quiere decir que haya un problema financiero.

El priista aclaró que es en primera instancia, la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado la facultada para investigar, analizar y hacer un informe de la condición que guarda la situación con las finanzas públicas.

Debate publicó ayer una investigación donde se observó que en el primer año de gobierno quien más ha solicitado crédito ha sido hasta el momento Rubén Rocha Moya en comparación con Juan Millán, Jesús Aguilar, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, y se calculó que si cada habitante de Sinaloa tendría que pagar la deuda serían 495.5 pesos más los intereses.

El gobierno de Rubén Rocha Moya ejerció cuatro créditos que en total dan un préstamo por 1,500 millones de pesos, con lo cual se pagaron quincenas y aguinaldos de los trabajadores. Ayer, el gobernador informó que se estarían pagando diariamente alrededor de 230 mil pesos solo de intereses.

Cuestionado sobre esto, el senador priista Mario Zamora Gastélum criticó lo caro que resultará el crédito para los sinaloenses y cuestionó la falta de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el arranque de gobierno del morenista Rubén Rocha a pesar de que es de su mismo partido Morena. “Cuando era un gobierno del PRI, el presidente sí apoyaba a Sinaloa y ahora que es del mismo partido ¿no lo va apoyar?”, cuestionó.

Los recursos del préstamo deben usarse exclusivamente para cubrir necesidades de corto plazo relacionados con temas de insuficiencia de liquidez y la fuente de recursos para pagos debe ser con ingresos propios o con recursos de participaciones.

Congreso desconoce sobre problemas financieros

El diputado local Sergio Mario Arredondo mencionó que la actual legislatura ha mantenido una intensa comunicación con el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, puesto que la Comisión de Hacienda Pública y Administración solicitó su presencia a fin de tener una mayor claridad sobre el presupuesto estatal, sin embargo, agregó que no se ha tratado el tema de la actual situación financiera de Sinaloa y tampoco se ha mencionado si existen deudas o créditos vigentes.

“Sobre la condición financiera del estado no hemos tratado el tema, no son parte de las inquietudes o cuestionamientos que hemos compartido con el secretario durante estas fechas, es facultad de gobierno, de que si hubiese alguna situación que tuviera que esclarecerse, el primer elemento debe ser la Secretaría de Transparencia del Ejecutivo, a fin de que revisen si existe algún escenario anormal y de existirlo, que se presenten las denuncias pertinentes o los procesos de auditoría, e incluso llamar a una auditoría especial para aclarar algún punto, sin embargo, debo aclarar que no es un tema que estemos atendiendo, no es una inquietud que haya surgido y los temas de crédito que ha venido ventilando el gobernador públicamente son procesos y son prácticas normales de las entidades federativas que no deben estar asociadas a ningún determinado escenario”.

Dijo que de existir algún escenario donde se presuma alguna irregularidad, la Secretaría de Transparencia, en primer término, tendría que hacer una investigación, un análisis y un informe de la condición que guarda la situación financiera.

“No tendría por qué asociarse un crédito a alguna situación de problemas financieros en Sinaloa, el gobernador Quirino tuvo líneas de créditos abiertas por montos similares durante toda su administración porque son procesos y circunstancias a las cuales las entidades recurren producto de las situaciones financieras que viven, no solo Sinaloa, sino todo el Estado mexicano”, insistió.

Sergio Mario Arredondo señaló que se tiene confianza de que el gobernador de Sinaloa tiene claro cómo se debe contratar este tipo de créditos y cómo se deben pagar, pues las reglas están muy claras.

“Están muy claras las reglas y estamos seguros de que los va a acatar, pero de cualquier forma en esta división de poderes, en este Poder Legislativo tendrá que revisar en su momento la cuenta pública del año 2022 y podremos constatar si hubo algún proceso irregular en este otro tema, pero la Ley de Disciplina Financiera está y estoy seguro que el cuerpo técnico y las áreas que tienen que atender el tema, en este caso estarán haciendo lo conducente. Son líneas de créditos normales que no es la primera vez que se solicitan en el gobierno de Sinaloa”, indicó.

Un préstamo costoso

El senador priista Mario Zamora Gastélum dejó en claro que no conoce el contrato de crédito o los términos y condiciones en que se contrataría el préstamo para solventar el cierre de año en el gobierno de Sinaloa, pero conoce la información que se ha divulgado en los distintos medios de comunicación y declaraciones que se han dado en videos o entrevistas. Sin embargo, dijo, entre estas declaraciones escuchó al secretario de finanzas decir que por este crédito se pagaría un interés diario de entre 1.3 y 1.4 por ciento, lo cual consideró excesivo.

“Vi que el secretario de finanzas cuando decía que iban a pagar más o menos, en promedio, el 1.3 o el 1.4 por ciento diario de interés, con todo respeto, pero si nosotros llevamos eso a una tasa anualizada estamos hablando de un crédito a más del 360 por ciento, ni las tarjetas de crédito ni Elektra cobran esos intereses. Es un crédito carísimo, ahora que si están esperando a que llegue el apoyo federal, que va a ser a finales de año y este crédito va a ser solo por unos días, entonces ojalá que así como deben mostrar el contrato de crédito, ojalá demuestren cuando se solvente ese crédito”, expuso.

Zamora Gastélum cuestionó en qué está sustentado el crédito, pues si se están comprometiendo participaciones federales por adelantado, entonces sería “solo patear el bote”, puesto que no considera posible que las participaciones del mes de diciembre alcancen para solventarlo.

“Cuando era un gobierno del PRI, el presidente sí apoyaba a Sinaloa y ahora que es del mismo partido ¿no lo va a apoyar?”, cuestionó.

El senador de la república por Sinaloa, resaltó que este crédito lo pagaremos todos los sinaloenses, puesto que quien solicite este recurso lo está haciendo a nombre de los sinaloenses, por lo que será tarea del Congreso del Estado y de la sociedad en general estar atentos a este ejercicio.

Sin embargo, reconoció que el Congreso tenga conocimiento de la solicitud del crédito aun cuando no es necesaria la aprobación del mismo, puesto que las condiciones del crédito pueden ser seguidas sin una aprobación directa, según la Ley de Disciplina Financiera.

“El propio presidente López Obrador ha dicho que a él no le gusta que pidan prestado y que se endeuden, dice que es suficiente con ser honrados para que alcance. Creo que hay muchas dudas que se tienen que resolver, voy a hacer lo posible de, en su momento, buscar al señor gobernador para que si quiere un poco comente de este caso en particular y si en algo podemos ayudar, con todo gusto, pero ojo, cuidado, porque si la tasa es del 1.3 diario es una taza altísima. Segundo es única y únicamente para pagar gasto corriente. Tercero, si está comprometiendo las participaciones del año que entra, de entrada solo es ‘patear el bote’ y habría que analizar qué dice la ley”, explicó el senador Mario Zamora.

Zamora Gastélum mencionó que en el cambio de poderes se hizo pública la celebración de que el proceso de entrega-recepción había sido muy buena y de que se había recibido un estado con buenas finanzas, “entonces no se vale que el día de mañana quiera echarle culpa a los anteriores cuando ellos dijeron que todo estaba bien y si encontraron que no estaba bien, ojalá que lo documenten y lo denuncien, porque si no estarían siendo cómplices”.

AMLO centraliza recursos públicos

Para el analista político y columnista de Debate, Alfredo Brambila, el hecho de que cualquier entidad federativa esté facultada para contraer una deuda pública es reflejo de una necesidad que existe siempre en las entidades federativas y debe de existir una disposición legal necesariamente para que este proceso sea regulado.

Mencionó tres principales razones por las que los estados se ven obligados a contraer una deuda pública o créditos a corto plazo, la primera, dijo, es que la Federación tiene la facultad de captar el dinero a través de los diversos impuestos y canalizar parte de esos recursos a las entidades federativas mediante el ramo 28 y el ramo 33, donde el ramo 28 tiene como característica que no hay un recurso etiquetado específicamente, sino que es una cantidad que se transfiere a los estados y ellos lo ejercen, mientras que el ramo 33 sí está específicamente etiquetado para una serie de obras que solamente los gobernadores cabildeando plantean ante las distintas cámaras y respectivos representantes, el problema es que esto ocasiona que las entidades federativas solamente logren recaudar un peso a partir de recursos propios, es decir, esto indica que de cada diez pesos, nueve vienen de la Federación, por lo que hay una dependencia exacerbada de los recursos federales para poder operar.

La segunda razón, agregó, es por el mal manejo de las finanzas, porque no hay un ejercicio eficiente de los recursos y no hay recurso que alcance, en ese sentido es necesario siempre que se contraiga la deuda.

Como la tercera razón, mencionó que las entidades federativas al recibir parte de estas prerrogativas federales generalmente tienden a sufrir reducciones.

“Ahorita estamos en un contexto político donde se ha centralizado el recurso, es decir, todas las acciones importantes que deben emprender las entidades federativas prácticamente se toman desde Palacio Nacional, un ejemplo muy claro es el Fonden que era un Fondo de Desastres Naturales donde los estados, al presentar una inclemencia, recibían un fondo que se les canalizaba para que ellos pudieran responder ante las afectaciones, pero ahora sucede que desapareció y entonces quien requiere dinero para un desastre natural debe pedírselo al presidente y en ese sentido ha habido una reducción de las entidades federativas de su presupuesto, porque quien lo debe gastar y quien lo debe ejercer bajo esta percepción del presidente es la Federación y Sinaloa se ha visto afectado en este sentido que, de pronto sí justifica que el gobernador Rubén Rocha Moya tenga que solicitar el crédito”.

Alfredo Brambila dijo que en la medida en que hay un centralismo político o un centralismo económico, como el que estamos viviendo, todos los gobernadores van a estar obligados a estar contrayendo deudas y habrá que revisar si es necesario lo conducente para que la Federación esté captando los recursos como lo están haciendo.

El gobierno puede endeudarse

Como un acto de cortesía política al Congreso del Estado fue como calificó el diputado local Sergio Mario Arredondo Salas la solicitud del crédito que anunció el gobernador Rubén Rocha Moya para el pago de sueldos y aguinaldos a los trabajadores del estado.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado aclaró que el dar a conocer los pormenores de esta solicitud de crédito a los diputados no es para ser discutido, puesto que es una facultad del Ejecutivo estatal a la cual tienen derecho todas las entidades federativas y cualquier gobierno.

Aclaró que este crédito es facultad absoluta del Ejecutivo estatal, puesto que la Ley de Disciplina Financiera marca que el Congreso no tiene que atender una aprobación de crédito contemplado a corto plazo.

“Si no fuese así, sino que fuese de largo plazo y de un monto mayor al que se ha marcado en el rango, sí tendría que pasar a la aprobación del Congreso, pero en estas condiciones son líneas de crédito que los distintos gobiernos y las distintas entidades están facultadas”, agregó.

“El exgobernador Quirino Ordaz tuvo estas líneas de crédito durante prácticamente sus cuatro años de gobierno y tenían que ser saldadas al cierre de cada año. En el caso del último año, el gobernador Quirino tuvo que saldar todo el mes de octubre, son líneas de crédito para un tipo de insuficiencia de liquidez y que se tienen que pagar en los plazos cortos y que, insisto, no deben de pasar por el Congreso”, declaró.

Arredondo Salas aclaró que el crédito que anunció el gobernador Rubén Rocha Moya es un crédito quirografario (no se requiere presentar una garantía), se paga a corto plazo y conforme a la Ley de Disciplina Financiera las entidades federativas pueden contratar obligaciones de corto plazo pagaderas en plazo igual o menor a 12 meses.

El endeudamiento de Rocha orilla al pago de 230 mil pesos diarios de intereses

Tras la publicación de Debate sobre el endeudamiento reciente de Rubén Rocha Moya, el gobernador justificó los problemas financieros, pues es el primer mandatario a quien le toca el cierre del año “es decir, llegas de golpe y te toca cerrar el año, el mes de diciembre hay que pagar 3 mil millones de pesos de salarios y compromisos laborales y no es fácil. Hemos estado muy ocupados en estos temas de acomodo con el gobierno”, comentó ayer en conferencia de prensa mañanera.

“Hubiéramos estado mejor si hubiéramos tenido dinero en caja, pero a nosotros nos tocó enfrentar el cierre y lo estamos enfrentando con mucha responsabilidad”, indicó Rocha Moya en la última semanera del año.

Subrayó que el crédito fue solo para el pago de salarios, segunda quincena y aguinaldo; y ante diversos cuestionamientos de la prensa sobre las deudas en gobierno precisó que con recursos propios se tuvo que dar, además, un abono de 20 mdp para pagar a textileros y papeleros, una deuda heredada de las administraciones anteriores, sin precisar, ante lo cual dijo que era el 50 % de lo que se debía. “Lo que se registra como deuda les vamos a pagar, todo eso no se tomó del crédito”, comentó.

El crédito fue para adeudos laborales, precisó Rocha Moya y dijo que sí se tienen recursos propios, “poquito, pero tenemos y así atendimos otras cosas”.

Cuestionado en varias ocasiones sobre otro tipo de deudas del gobierno, señaló que se están realizando las investigaciones y revisiones, pero reafirmó que él es neutral, pues el Congreso debe realizar su función, así como la Auditoría Superior del Estado o bien Transparencia.

“No quiero imprimirle intencionalidad de mi parte, estoy en neutro”, declaró sin comprometerse a una investigación sobre la anterior gestión de Quirino Ordaz.

Con relación a los intereses del préstamo recientemente solicitado no detalló exactamente el día en que lo recibieron, pero sí precisó que se pagará el día 14 o 15. “A esta fecha son 236 mil diarios, hay que quitarle un poco por los 100 que no estamos usando, ponle unos 230 diarios y tenemos más o menos diez días, son 2 millones 300 mil pesos, aproximadamente, pero es aproximado no está muy lejos de la realidad”, declaró.

Informó que el lunes pasado dijo que solo se habían usado mil 500 millones de pesos y que no se habían usado otros 100 millones que ya estaban autorizados. Tampoco dio el plazo para el pago del crédito a corto plazo. “Vamos a pagarlos en estos días, estamos esperando que nos llegue el recurso de México y pagarlos. No hemos necesitado más, estamos bien”.

(Lucía Mimiaga)

Los datos

Orden y agradecimiento

El pasado 30 de octubre, en su toma de protesta en el Congreso local, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que el “gobierno le había sido entregado con orden”; en presencia de Quirino Ordaz Coppel agradeció la institucionalidad y hasta lo felicitó por su próximo cargo como embajador.

Investigaciones

Rubén Rocha Moya en la conferencia mañanera de ayer no realizó compromisos sobre investigaciones a la anterior gestión de Quirino Ordaz Coppel, dijo que ello está en manos del Congreso o la Auditoría Superior del Estado.