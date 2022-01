Transportistas de Culiacán hacen llamado a la ciudadanía confiar en camiones sanitizados 

Culiacán, Sinaloa.- La Alianza de Transportistas hace el llamado a que sigan confiando en subirse a las unidades debido a que actualmente siguen sanitizando los camiones por lo que no deben temer en Culiacán, Sinaloa.

Flavio Rolando Ibarra, Secretario general de la Unión de transportistas comentó que la pandemia les ha pegado fuertemente tanto que algunas rutas han tenido que dejar de prestar servicios. Tal son el caso de Recursos, Infonavit Las Flores, Stase, Tierra Blanca, Lomita, Lomita-Vallado, Vallado-Libertad, Libertad-CU, Circuito Norte, Cañadas, Quintas y el República.

”No es redituable, no sacan ni para el diesel. Si está difícil la situación hay rutas que no sacan en todo el día para el diesel y están en números rojos y los choferes pues también están en las mismas porque pues no ganan”.

Señaló que hay más rutas que están a punto de desaparecer pues se encuentran en números rojos las cuales podría ser Circuito Sur, Lima, Mirador, Lombardo, Bugambilias, Lomalinda esto debido a la falta de pasaje que tienen pues en ocasiones terminan poniendo de su bolsa pues las vueltas no son redituables.

Hicieron el llamado a la ciudadanía a que confíen en ellos y vean que están seguros en las unidades además de pedir a las autoridades que los apoye en el tema de regularizar transportes privados.