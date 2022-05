Transportistas de Sinaloa pierden los camiones nuevos al no poder pagarlos

Feliciano Valle Sandoval, exdirector de Vialidad y Transportes, quien participó en el proceso de entrega de las unidades nuevas para renovar la flotillas del transporte público, explicó que lo que se ha detectado es que son los transportes urbanos los que destacan en los conflictos para el pago, ya que además se les otorgó financiamiento a concesionarios de taxis, pero no han manifestado problemas.

El líder de transportistas dijo que el problema ha llegado a ser preocupante, ya que se está afectando la atención a los usuarios con la reducción de rutas, a falta de camiones, que fueron regresados, y no se cuenta con recursos para comprar otras unidades, aunque sean usadas.

Sinaloa.- A pie se quedaron algunos transportistas del estado de Sinaloa al no poder cubrir los pagos e intereses que ha generado el financiamiento al que se accedió para renovar los camiones urbanos. Cada vez más concesionarios están regresando las unidades nuevas, a pesar de que muchos de ellos entregaron como parte del pago las viejas unidades.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.