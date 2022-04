Transportistas desesperados por escasez de diésel en gasolineras de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Anoche fue muy difícil para el transporte urbano, ya que no encontraban en donde abastecerse de diésel, hubo quienes tuvieron que acudir hasta la comunidad de La Higuerita.

Esto tiene muy preocupados a los transportistas porque además del desabasto les incrementaron el precio y en algunas gasolineras de Culiacán el litro pasó los 24 pesos.

“Desde hace más de una semana que no estamos llenando los tanques porque no hay diésel en las gasolineras”, explicó Joel Camacho González, presidente de la Federación de Transportistas del estado de Sinaloa AC.

Detalló que de continuar el problema se va a ver afectado todo el mundo porque el transporte urbano corre el riesgo de parar y no es que no quieren trabajar si no que no hay combustible.

Piden el apoyo del gobernador para buscarle solución a esta problemática. Indicó que los conductores de las unidades andan desesperados conduciendo de una gasolinera a otra para ver si hay diésel, pero en muchas se encuentran con las bombas apagadas. Los transportistas aún no se recuperan de la pandemia y ya están enfrentando este problema.