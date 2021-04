Transportistas públicos de Culiacán con reducciones de hasta el 70% en ingresos 

Sinaloa.- César López, presidente de la Alianza de Transportistas informó que, desde que inició la pandemia de Covid-19 en el mes de marzo el sector del transporte púbico se ha visto afectado, a tal grado que sólo se usaba el 35 por ciento del total de unidades, actualmente sólo aumentó el 5 por ciento y están trabajando con el 40 por ciento de las unidades en Culiacán, es decir, de las 1 mil unidades que trabajan en el municipio, son aproximadamente 400 las que se están activas hasta el momento.

Ni siquiera las rutas más solicitadas han permitido la reactivación del 100 por ciento de las unidades, a pesar de ello, diariamente se cubren todas las rutas mínimamente con 2 unidades, esto dependiendo la demanda de cada sector.

Hasta el momento no han obtenido ganancias, sólo se presentan perdidas, incluso los choferes han llegado a poner dinero de su bolsa para poder brindar el servicio a la población, ya que, como el transporte público es una actividad esencial que debe estar laborando siempre, no hay manera de que puedan darle pausa al servicio a pesar de que no hay demanda y esto no les está brindando ningún ingreso económico, es decir, a pesar de las dificultades, están obligados a dar el servicio.

En cuanto el ingreso económico que están obteniendo este se redujo hasta un 70 por ciento sin dejar utilidades, incluso los choferes están descansando un día sí y un día no.

Quienes tenían este trabajo como ingreso principal, han tenido que buscar otras actividades como los son las plataformas digitales ya sea de reparto de comida o chofer para salir adelante.

No esperan mejoría hasta que no se regularicen los trabajos y clases presenciales.