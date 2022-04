Rutas de camión urbano en Sinaloa podría paralizarse por escasez de Diesel: Transportistas 

Sinaloa.- Por el desabasto de diésel en Sinaloa y el encarecimiento del mismo, socios y representantes de la Federación de Transportistas del Estado de Sinaloa A.C. temen verse obligados a parar el servicio del transporte público urbano, lo que puede afectar a miles de usuarios y generar un caos social. Al no saber qué hacer, solicitan el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya.

Desesperados, con galones, miembros de esta organización recorren las gasolineras de la ciudad de Culiacán y en la mayoría la respuesta que tienen de los trabajadores es: “No hay diésel”. En algunos establecimientos tienen apagada la bomba con la que se despacha este combustible;y en las que llegan a encontrar, el precio está muy elevado, lo cual es un duro golpe para el bolsillo.

En la actualidad, en combustible se va entre el 60 al 70 por ciento de las ganancias de lo que pagan los pasajeros. Y es que a diario un camión urbano gasta entre 100 y 140 litros de diésel.

Ante el desabasto del hidrocarburo, el pasado jueves en Culiacán tuvieron que sacar de ruta temprano varios camiones. Ayer por la mañana hubo unidades que no pudieron prestar el servicio por el mismo motivo; de continuar con el desabasto de combustible, se verán en la necesidad de intercalar las unidades y parar unas para no acabarse por completo el poco combustible que hay.

Peregrinar

La noche del jueves fue muy pesada para los transportistas, pues con el fin de prestar el servicio al día siguiente, los socios y dirigentes recorrieron las gasolineras. De cada 8, en 7 no había combustible. En las pocas que sí tenían reserva, los precios iban desde 23.00 pesos hasta los 26.99 pesos por litro. El que encontraba primero le avisaba a los demás, con el fin de que no perdieran tiempo porque andaban en búsqueda del diésel a las 11 y 12 de la noche.

Les informaron que la gasolinera con precios más bajos estaba en Tepuche, pero si iban para allá les iba a salir caro.

Nunca les había tocado que el diésel se vendiera más caro que la gasolina; y lo peor, que no había, explicó Joel Camacho, líder presidente de esta federación, quien detalló que ellos no quieren dejar de prestar el servicio a la ciudadanía porque saben que miles de culiacanenses se mueven en el transporte público, pero al no haber diésel, no les quedará de otra.

Recordó que han soportado los incrementos que ha tenido este hidrocarburo, los cuales han sido demasiados. Como ejemplo fue que en estas fechas del 2020 el litro de diésel estaba a 15.00 pesos, y ahorita en algunas gasolineras vale hasta 26 pesos con 99 centavos;además, no hay suficiente.

Consideró que el precio del combustible tiene que analizarse por parte de las autoridades y también que estas busquen la forma de apoyarlos, porque la pandemia los llevó a la bancarrota y no han tenido acceso a créditos baratos para poder recuperarse, y ahora tienen otro duro golpe con la escasez y el alza del litro.

Si sigue aumentando el precio del diésel, algunas rutas, en automático, tendrán que parar porque no va a ser redituable, se va a sacar nada más para el combustible y, si truena una llanta o el camión necesita mantenimiento, no se le va a poder realizar. Ahorita, el 60 por ciento de la cuota de los pasajes se está invirtiendo en el combustible, detalló el transportista Jaime Palazuelos.

“Es muy importante que el gobernador nos reciba. Conocemos el negocio y sabemos qué es lo que podemos hacer en este caso, se nos ocurren muchas cosas, pero no podemos ni pensarlas porque necesitamos saber qué está pensando hacer la autoridad. El gobernador ha sido muy sensible con otras actividades, y con nosotros no será la excepción”, dijo.

Pago por adelantado

En las yardas de algunas Alianzas de Transportistas tienen sus tanques, pero los proveedores ya no les surtieron; además, algunos les pedían el pago por adelantado y, si tenían el combustible, se lo surtían; de lo contrario, tendrían que esperar de dos a tres días. De acuerdo con Palazuelos, no pueden pagar la gasolina por adelantado, porque desde que inició la pandemia, y por la falta de pasaje, sacan el combustible fiado, le pagan a un proveedor y luego a otro.

El transportista José Manuel Mendívil pide comprensión a la ciudadanía e indicó que en este problema están dando la cara, pero es algo que se les está saliendo de las manos porque, sin combustible, no pueden prestar el servicio.

Para poder salir de esto, se requiere el apoyo de la ciudadanía, que usen los camiones, pero también se necesita el apoyo de las autoridades porque los transportistas no pueden solos.

“En ningún momento queremos parar el transporte, y menos porque hay más movimiento con el estudiantado, estamos muy preocupados”, reconoció.

Lo que ocurrió

De acuerdo con el propietario de una gasolinera de Culiacán, el problema de desabasto de diésel inició hace casi dos semanas.

Asegura que el último barco que llegó en días pasados al puerto de Mazatlán traía 8 millones de litros de diésel, pero no había inventario y el combustible solo fue para la operación de dos o tres días de la planta de Mazatlán, que es de donde se surte la planta de Culiacán.

De acuerdo con el empresario, Pemex dejó de surtir diésel el pasado 29 de marzo, por lo que se terminó en la planta de Mazatlán y en esta semana no hubo abastecimiento, ni para los que cuentan con transporte para ir por ella.

Hay diversos factores para que se haya presentando el desabasto, y entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, y la gran cantidad de diésel importado que entra al país, lo que hizo que Pemex bajara sus inventarios y, cuando subió el precio del dólar, ya no se pudo comprar importada porque está muy cara.

Aclaró que Pemex sí ha surtido sus gasolinerías y se espera que para la próxima semana ya haya abastecimiento de este combustible y pide a los usuarios que no se desesperen.

Detalló que el hidrocarburo ha aumentado un 20 por ciento en el último mes, y en la actualidad les ofrecen de importación a 25 pesos el litro, lo cual es muy caro. También se registró desabasto de gasolina, pero ya se normalizó.

Encarecimiento

Un total de 3.84 pesos de aumento en el litro de diésel se presentó el mes pasado, superando con gran margen el costo de la gasolina Prémium y regular en Sinaloa.

En Culiacán, el precio del litro de diésel actualmente se encuentra entre los 18.79 y 26.99 pesos; la gasolina regular, entre 17.60 y 23.25, y la Prémium, entre 18.90 y 24.50, iniciando el mes de abril con aumento en los tres combustibles, de acuerdo a la información registrada por los concesionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La semana pasada, el precio del litro rondaba entre 17.60 y 23.15 pesos la gasolina regular; entre 18.90 y 24.30 pesos, la prémium, y 18.79 a 24.49 pesos el diésel, esto comparado con los 23.15 pesos el litro de diésel que se vendía como máximo al iniciar marzo, lo que representaba un aumento de 1.24 pesos por litro en este combustible que tiene el aumento más dramático.

Entre 5 y 20 días suman los problemas por falta de surtido de diésel en el municipio de Culiacán, según lo manifestaron trabajadores y administradores de diferentes gasolineras ubicadas en distintos puntos de la capital de Sinaloa.

Desconociendo cuál es la razón por la que se tienen problemas, los establecimientos de venta mantienen conflictos importantes por la falta de abastecimiento con los proveedores, ya que la cantidad que se entrega es menor y se acaba en horas.

Durante un recorrido, Debate confirmó que no todas las gasolineras cuentan con diésel para la venta, sin embargo, todas tienen problemas, pues envían a otras sucursales con la intención de que las personas puedan alcanzar el poco combustible que les es surtido.

“Nosotros tenemos días así, teníamos diésel ayer y se acabó, estamos esperando, pero no sabemos cuánto llegué. Este problema tiene rato y no sabemos cuánto va a durar”, expuso un trabajador de una gasolinera ubicada por el bulevar Jesús Kumate.

Entre otros conflictos que ha desencadenado la escasez de diésel en Culiacán, es que los precios repuntaron de manera importante, pues de los 24.49 pesos que se vendía este combustible la semana pasada, subió hasta los 26.99 pesos en algunas gasolineras de Culiacán.